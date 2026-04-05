تقرير يكشف موقف كونتي من العودة لقيادة منتخب إيطاليا

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن أنطونيو كونتي بات المرشح الأبرز للعودة إلى تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم خلفا لجينارو غاتوزو.

وأبدى المدرب البالغ من العمر 56 عاما حماسا كبيرا لتولي المهمة للمرة الثانية في مسيرته.

ورغم أن عقد كونتي الحالي مع نادي نابولي يمتد حتى يونيو/حزيران 2027، تشير التقارير إلى أن رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس لن يمانع رحيله في الصيف المقبل لتدريب "الآتزوري" خاصة إذا انتخب جيوفاني مالاغو رئيسا جديدا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 22 يونيو/حزيران المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت".

وسبق لكونتي قيادة منتخب إيطاليا بين عامي 2014 و2016 حيث وصل معه إلى دور الثمانية من كأس أمم أوروبا قبل الخروج بركلات الترجيح أمام ألمانيا، ويحظى بدعم كبير داخل الاتحاد الإيطالي.

ومن المتوقع تعيين مدرب مؤقت قد يكون سيلفيو بالديني لقيادة منتخب إيطاليا في المباريات الودية خلال يونيو/حزيران، على أن يتم الإعلان عن المدرب الدائم في نهاية يونيو/حزيران أو بداية يوليو/تموز عقب انتخابات رئاسة الاتحاد.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أسماء أخرى مرشحة لتولي المهمة مثل ماسيميليانو أليغري وروبرتو مانشيني، لكن تمسك أليغري بالبقاء مع نادي ميلان، والشكوك المحيطة برحيل روبرتو مانشيني المفاجئ لتدريب المنتخب السعودي في 2023 عززا من فرص كونتي للعودة إلى مقعد القيادة الفنية لإيطاليا.