"لو كان لامين جمال بإيطاليا للعب بالدرجة الثانية".. كلينسمان ينتقد "الكالتشيو" بعد نكسة المونديال

Italy players react during a penalty shootout during the World Cup qualifying playoff final soccer match between Bosnia and Italy in Zenica, Bosnia, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)
إطاليا ستغيب للمرة الثالثة تواليا عن المونديال (أسوشيتدبرس)
Published On 5/4/2026
آخر تحديث: 6/4/2026 00:04 (توقيت مكة)

لم يكن خروج المنتخب الإيطالي "الأزوري" من سباق التأهل لكأس العالم 2026 أمام البوسنة والهرسك مجرد كبوة عابرة، بل كان إعلاناً رسمياً عن تعمق أزمة الهوية التي تضرب مدرسة كانت يوماً ما "قبلة" كرة القدم العالمية.

وفي هذا السياق، قدم يورغن كلينسمان، نجم ومدرب المنتخب الألماني السابق، قراءة نقدية لاذعة تضع الأصابع على الجروح النازفة في جسد "الكالتشيو".

ويعتقد الألماني يورغن كلينسمان، البالغ من العمر 61 عاماً، والذي لعب سابقاً لفريق إنتر ميلان الإيطالي، في حوار على قناة "راي" (RAIà): أن هناك افتقار للاعبين الموهوبين فنيا بسبب انعدام الثقة باللاعبين الشباب في إيطاليا.

وقال متعجبا: "لو تواجد (الإسباني) لامين جمال و(الألماني ) موسيالا في إيطاليا للعبا في دوري الدرجة الثانية (سيري ب) لاكتساب الخبرة".

Spain's forward #19 Lamine Yamal controls the ball during the international friendly football match between Spain and Egypt at RCDE Stadium in Cornella de Llobregat, near Barcelona, on March 31, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
النجم الإسباني لامين جمال (الفرنسية)

كما انتقد كلينسمان استمرار المدربين في إيطاليا في تفضيل الحذر الدفاعي المبالغ فيه على حساب المبادرة الهجومية، مؤكداً أن "اللعب لعدم الخسارة" هو أسرع طريق للفشل في كرة القدم الحديثة التي تعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة.

 

المصدر: مواقع إلكترونية

