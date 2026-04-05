"لو كان لامين جمال بإيطاليا للعب بالدرجة الثانية".. كلينسمان ينتقد "الكالتشيو" بعد نكسة المونديال

لم يكن خروج المنتخب الإيطالي "الأزوري" من سباق التأهل لكأس العالم 2026 أمام البوسنة والهرسك مجرد كبوة عابرة، بل كان إعلاناً رسمياً عن تعمق أزمة الهوية التي تضرب مدرسة كانت يوماً ما "قبلة" كرة القدم العالمية.

وفي هذا السياق، قدم يورغن كلينسمان، نجم ومدرب المنتخب الألماني السابق، قراءة نقدية لاذعة تضع الأصابع على الجروح النازفة في جسد "الكالتشيو".

"لو كان لامين جمال بإيطاليا للعب بالدرجة الثانية"

ويعتقد الألماني يورغن كلينسمان، البالغ من العمر 61 عاماً، والذي لعب سابقاً لفريق إنتر ميلان الإيطالي، في حوار على قناة "راي" (RAIà): أن هناك افتقار للاعبين الموهوبين فنيا بسبب انعدام الثقة باللاعبين الشباب في إيطاليا.

وقال متعجبا: "لو تواجد (الإسباني) لامين جمال و(الألماني ) موسيالا في إيطاليا للعبا في دوري الدرجة الثانية (سيري ب) لاكتساب الخبرة".

كما انتقد كلينسمان استمرار المدربين في إيطاليا في تفضيل الحذر الدفاعي المبالغ فيه على حساب المبادرة الهجومية، مؤكداً أن "اللعب لعدم الخسارة" هو أسرع طريق للفشل في كرة القدم الحديثة التي تعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة.