تعثر فينوورد يمنح أيندهوفن لقب الدوري الهولندي

حسم أيندهوفن ⁠لقب ⁠دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الأحد، بعدما فشل أقرب ⁠منافسيه فينوورد في تحقيق الفوز في ملعب فولندام.

وانتهت المباراة بالتعادل ⁠السلبي، ليتوج أيندهوفن باللقب، بعدما فاز 4-3 على ضيفه أوتريخت أمس السبت، إذ أصبح متقدما بفارق من النقاط لا ‌يمكن تعويضه مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم في الدوري الهولندي.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة بعد مباراة أمس السبت، ولم يترك أي ⁠خيار لفينوورد سوى ⁠الفوز للحفاظ على آماله الضئيلة، لكن بتعادله في فولندام وصل إلى 54 نقطة متأخرا بفارق ⁠17 نقطة عن المتصدر.

واحتفلت جماهير الفريق المتوج على ⁠الفور في شوارع أيندهوفن، حيث ⁠كانت تنتظر بفارغ الصبر فشل فينوورد في تحقيق الفوز.

وحقق أيندهوفن لقب الدوري للمرة ‌الثالثة تواليا و27 في التاريخ، ولا يتفوق عليه في عدد مرات التتويج ‌إلا ‌أياكس أمستردام الذي حصد 36 لقبا.