بالفيديو.. حارس يسجل هدفا من مسافة 75 مترا بالدوري التركي

خطف اليوناني أندرياس غيانيوتيس حارس مرمى فريق قاسم باشا الأضواء في الدوري التركي لكرة القدم، بعدما سجل هدفا مذهلا.

وتغلّب قاسم باشا على ضيفه قيصري سبور بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب رجب طيب أردوغان لحساب الجولة 28 من الدوري التركي لكرة القدم، جاء الثاني بقدم غيانيوتيس.

وعاش غيانيوتيس (33 عاما) لحظة فريدة في مسيرته الكروية، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66 من المباراة، ومن مسافة بعيدة جدا.

حارس يسجل هدفا من مسافة 75 مترا بالدوري التركي

ووصلت الكرة إلى غيانيوتيس من زميله رودريغو بيكاو، فحاول الحارس اليوناني إرسالها بقوة وبعيدة إلى نصف ملعب الفريق المنافس، لكن نظيره من قيصري سبور أساء تقدير الكرة.

وكان الهولندي بلال بايازيت حارس قيصري سبور خارج مرماه بقليل، ولم يتمكن من التعامل مع الكرة التي ارتطمت في الأرض قبل أن تتجاوزه من الأعلى وتستقر في الشباك وسط فرحة عارمة من زملاء غيانيوتيس.

غيانيوتيس يتعاطف مع الحارس المنافس

ورغم فرحته بهذا الهدف المذهل الذي جاء من مسافة 75 مترا، إلا أن غيانيوتيس لم يخف تعاطفه مع بايازيت حارس قيصري سبور.

وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ملييت" (Milliyet) التركية: "رأيت الكرة وهي ترتطم بالأرض ثم وجدتها وقد دخلت الشباك. أنا سعيد جدا لكنه موقف صعب بالنسبة لبلال، إنه حارس مرمى جيد. يجب أن نتحد كحراس مرمى وأن نشعر ببعضنا لذلك قمت بمواساته"

ويعد هذا الهدف الأول لغيانيوتيس في 270 مباراة في مسيرته الاحترافية، التي تشمل 92 مواجهة بقميص فريقه الحالي قاسم باشا الذي انضم إليه صيف عام 2023، قادما من أتروميتوس اليوناني في صفقة انتقال حر.

بهذه النتيجة ابتعد قاسم باشا عن مناطق الخطر قليلا، بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة وضعته في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن قيصري سبور صاحب المركز 16 المؤدي إلى الهبوط.