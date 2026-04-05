في التوقيت الخطأ.. مشهد القمصان بين شرقي وإيكيتيكي يثير الجدل (فيديو)

أثار لاعب مانشستر سيتي الدولي الفرنسي ريان شرقي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرفه الغريب خلال مباراة فريقه ضد ليفربول.

وبلغ مانشستر سيتي أمس الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه العريض على ضيفه ليفربول 4-0 في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد، في قمة دور الثمانية من البطولة.

وقدّم شرقي (22 عاما) أداء لافتا خلال المباراة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71 تاركا مكانه لزميله الهولندي تيجاني رايندرز.

شرقي يغضب الجهاز الفني للسيتي

ورغم ذلك فجّر شرقي غضب الطاقم التدريبي لمانشستر سيتي حين استبدل قميصه قبل نهاية المباراة مع مواطنه لاعب ليفربول هوغو إيكيتيكي، ثم ارتداه وهو جالس بين زملائه.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن الطاقم التدريبي لمانشستر سيتي وبّخ شرقي وطلب منه خلع قميص ليفربول على الفور، وهو ما تجاوب معه اللاعب سريعا، إذ رفع يده معتذرا على ما بدر منه.

وكان شرقي قد ترك أرضية الملعب ثم تبادل القمصان مع إيكيتيكي، الذي كان قد خرج بدوره قبل 3 دقائق كما ذكرت الصحيفة.

وأثارت هذه الواقعة الغريبة دهشة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشر حساب "سيتي إكسترا" (CityXtra) على منصة إكس صورة للحادثة مرفقة بعبارة "ماذا تفعل؟" مع رمز تعبيري ضاحك.

انتقادات لاذعة لإيكيتيكي

وفي الوقت ذاته تعرّض إيكيتيكي لانتقادات أكبر بسبب قراره تبادل القمصان قبل نهاية المباراة، خاصة في ظل تأخر فريقه بالنتيجة 0-4، والتي انتهت عليها قمة الكأس.

وقالت الصحيفة "بدا التصرف سيئا لكلا اللاعبين لكن إيكيتيكي تعرّض لانتقادات أشد، إذ أثار قراره تبادل القمصان بينما كان فريقه يتلقى هزيمة قاسية في يوم كارثي لفريق المدرب آرني سلوت، غضب جماهير الريدز".

تصرف مثير للجدل من شرقي

وتصدّر شرقي عناوين الصحف البريطانية قبل أسبوعين تقريبا، بسبب سلوكه خلال المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد أرسنال.

إعلان

حينها رفض شرقي الاعتذار عن استعراضه المهاري "المبالغ فيه" خلال المباراة التي انتهت بفوز "السيتزنس" بهدفين دون رد.

وقال شرقي بعد تلك المباراة "لجماهير أرسنال؟ أنا لست آسفا. يظن البعض أن ذلك كان قلة احترام. لا، كان ذلك متعمدا".

وختم "لقد نشأت وأنا أشاهد ناني في كأس الاتحاد وهو يفعل الشيء نفسه ضد أرسنال بثقة تامة وحرية كاملة، وعندما أتيحت لي اللحظة، فعلت ذلك".