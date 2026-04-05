بلوزداد يستعد لمواجهة الزمالك بفوز ساحق على مستغانم وتعثر اتحاد الجزائر

استعد ‌شباب بلوزداد بشكل مثالي للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك المصري وحقق فوزا ساحقا 7-صفر على ترجي مستغانم اليوم الأحد في الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم.

ويواجه بلوزداد نظيره الزمالك يوم الجمعة القادم على ملعب نيسلون مانديلا بالجزائر العاصمة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بلوزداد الفوز اليوم ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس ويعزز معنوياته بشكل كبير قبل أن يستضيف الزمالك يوم الجمعة المقبل بذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح عبد الرؤوف بن غيث التسجيل لبلوزداد في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من عبد الرحمن مزيان، إذ انفرد بالحارس ووضع الكرة في الشباك بسهولة.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 24 عن طريق المدافع نوفل خاسف الذي سدد كرة قوية من مسافة بعيدة خدعت الحارس واستقرت في الشباك.

وأضاف القائد بن غيث الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد أن انفرد بالحارس في الدقيقة 33 ثم سجل لطفي بوصوار ‌الهدف الرابع بعدها بأقل من ثلاث دقائق عبر كرة مرت فوق الحارس في طريقها للشباك.

وأكمل بوصوار ثنائيته خلال دقيقتين فقط، ثم أكمل بن غيث ثلاثيته بالهدف السادس للفريق في الدقيقة 63 قبل أن يسجل جان

تشارلز أهوا سابع أهداف الفريق في الدقيقة 80.

تعثر اتحاد الجزائر

على ملعب الشهيد بومزراق، حول أولمبي الشلف تأخره بهدف أمام اتحاد الجزائر إلى فوز مثير 2-1، وذلك قبل مباراة اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي المغربي المقررة يوم السبت المقبل بقبل نهائي الكونفدرالية.

وتقدم اتحاد العاصمة في الدقيقة 27 بهدف سجله إيمي جونيور بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء خدعت الحارس عبد الرحمن مجادل.

وتعادل الشلف بهدف للاعب أنيس بن شوية في الدقيقة 36 إثر خطأ من مدافع اتحاد العاصمة أشرف عبادة الذي حاول إعادة الكرة إلى الحارس لكن بن شوية انقض عليها وأسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 68، حصل الشلف على ركلة جزاء بداعي قيام المدافع ريان محروز بعرقلة إدوارد ‌دافيد، ونفذها عبد الحق دباري بنجاح.

وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها، تعادل مولودية البيض 1-1 مع شبيبة القبائل ووفاق سطيف 1-1 مع نجم بن عكنون وتغلب اتحاد خنشلة 1-صفر على نادي بارادو.