أخبار سارة لبرشلونة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

تلقى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أخبار سارة حول الثنائي رونالد أراوخو ومارك بيرنال، وذلك بعدما خضعا لفحوصات طبية اليوم الأحد، تبين بعدها أن إصابتيهما ليستا خطيرتين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إصابة المدافع الأوروغوياني عضلية فقط، وأنه سيغيب عن مواجهة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في ملعب "كامب نو" يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أن مارك بيرنال، تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر وسيواصل التأهيل الطبي من أجل العودة، لكنه سيغيب بشكل مبدئي عن المباراتين المقبلتين للفريق.

وكان بيرنال قد شارك بديلا لأراوخو، في الدقيقة 60 من المباراة التي فاز بها برشلونة على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-1، أمس السبت بالدوري الإسباني، لكنه تعرض للإصابة فدخل مكانه زميله جوليس كوندي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.