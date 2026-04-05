أكبر 5 مدربين عرب عمرا في ملاعب الكرة.. متى يتقاعد المدرب؟

لم تكن عودة المدرب الإنجليزي المخضرم روي هودسون إلى مقاعد التدريب عبر بوابة بريستول سيتي قبل أيام مجرد خبر عابر في سوق المدربين، بل أعادت طرح سؤال قديم متجدد في عالم كرة القدم، هل يشكّل التقدم في السن عائقا أمام النجاح الفني، أم أنه عنصر قوة يمنح صاحبه تفوقا في إدارة التفاصيل؟.

يبلغ هودسون حاليا 78 عاما، وهو مثال واضح على مدرب لم يسمح لعمره بأن يحدد سقف طموحه.

مسيرته التدريبية الطويلة امتدت لعقود، شملت أندية أوروبية بارزة مثل كريستال بالاس، فولهام، ليغيا وارسو في بولندا، بالإضافة إلى قيادة منتخبات مثل سويسرا وإنجلترا.

خلال هذه المسيرة، اشتهر هودسون بقدرته على إدارة الفرق تحت الضغط، وتنظيم اللعب الدفاعي بشكل محكم، مع المحافظة على الروح المعنوية للاعبين.

عودته إلى بريستول سيتي فتحت النقاش حول فئة من المدربين الذين يرفضون التقاعد ويواصلون العمل بشغف، مستندين إلى خبرة تراكمت عبر عقود، سواء في الملاعب الأوروبية أو العربية.

المدرسة الإنجليزية… الاستمرارية كقاعدة

في إنجلترا، لا يُنظر إلى العمر باعتباره نهاية المسار، بل مرحلة متقدمة من النضج الفني، حيث تصبح الخبرة الطويلة أداة أساسية لإدارة الفرق وتحقيق التوازن داخل غرف الملابس.

المدربون المخضرمون يحافظون على مكانتهم بفضل بيئة كروية مستقرة، تسمح لهم بالعمل على المدى الطويل، وتمنحهم الوقت الكافي لتطبيق أفكارهم التكتيكية وإدارة تفاصيل المباريات الدقيقة.

حالة روي هودسون (78 عاما) ليست استثناء، فهو نموذج للمدرب الذي استطاع الجمع بين الحكمة والخبرة الطويلة مع قدرة على التكيف مع تحديات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما برز في تاريخ الدوري الإنجليزي مدربون آخرون تجاوزوا السبعين، مثل توني بوليس، الذي توفي وهو يبلغ (74 عاما)، ودرّب أندية مثل ليدز يونايتد وبرمنغهام سيتي. اشتهر بوليس بقدرته على الحفاظ على استقرار الفرق وإدارة اللاعبين المخضرمين، واستمر في التدريب حتى سنواته الأخيرة، ما يؤكد أن الخبرة الطويلة قادرة على تعويض أي تراجع في الحيوية البدنية.

أما هاري ريدناب (71 عاما عند توقفه عن التدريب)، فقد درّب أندية مثل توتنهام هوتسبير وبورتسموث وكويينز بارك رينجرز، وتميز بأسلوب تحفيزي قوي، وقدرته على خلق روح تنافسية عالية بين اللاعبين، مع الحفاظ على تنظيم الفريق وتطبيق التكتيكات بدقة.

تجارب هؤلاء المدربين تؤكد أن في إنجلترا، بلوغ السبعين لا يعني نهاية المسار، بل يمثل مرحلة من النضج الفني التي تمنح القدرة على قراءة المباريات بعمق، إدارة الضغوط بشكل أفضل، والتعامل بفعالية مع التحديات داخل غرف الملابس، ليصبح العمر رقمًا ثانويًا أمام الكفاءة والخبرة المكتسبة على مدار عقود من العمل في الملاعب.

المدرب العربي والبيئات المتغيرة

على الضفة الأخرى، يبرز نموذج مختلف تمامًا؛ هو نموذج المدرب العربي، الذي غالبًا ما يعمل في بيئات متغيرة وغير مستقرة، سواء بسبب تقلبات إدارات الأندية، ضغوط الإعلام.

المدرب العربي المخضرم على الأغلب لا يجد الوقت الكافي لتطبيق أفكاره على المدى الطويل، بل يُطلب منه تحقيق النتائج بسرعة، ما يجبره على تطوير قدرة عالية على التكيف واتخاذ القرارات التكتيكية السريعة.

هذا التنقل المستمر بين الأندية والمنتخبات يخلق نوعًا من المرونة الفائقة، إذ يتعلم المدرب العربي إدارة فرق بمستويات مختلفة من المهارات والانضباط، ويصبح خبيرًا في قراءة المواقف المختلفة وإيجاد حلول مبتكرة للأزمات المفاجئة.

الحديث عن المدرب العربي المخضرم يقودنا إلى عدد من الأسماء التي تركت بصمة واضحة وواصلت التدريب إلى سن متقدمة أومازالت لغاية الآن.

وفي التالي أكبر 5 مدربين عمرا في الملاعب العربين دون شرط الترتيب:

التونسي فوزي البنزرتي (76 عاما)

يُعتبر فوزي البنزرتي (مواليد 3 يناير 1950) أحد أكثر المدربين الأفارقة والعرب تتويجاً في التاريخ برصيد يتجاوز 21 لقباً.

على المستوى المحلي (الأندية):

الدوري التونسي الممتاز: فاز به 10 مرات مع عدة أندية منها الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، والنادي الإفريقي.

بطولة الدوري المغربي: مع الوداد الرياضي مرتين (2018–19 و2020–21).

أما على المستوى القاري:

دوري أبطال إفريقيا: مع الترجي عام 1994.

كأس الكونفيدرالية الإفريقية: مرتين مع النجم الساحلي (2006 و2015).

كأس السوبر الإفريقي: عدة مرات مع الترجي والوداد.

وصافة كأس العالم للأندية: مع الرجاء الرياضي في 2013، وهي واحدة من أبرز الإنجازات خارج تونس.

وعن إنجازه العالمي في ديسمبر/كانون الثاني 2013 قلده ملك المغرب محمد السادس وساما بدرجة ضابط.

الخبرة مع المنتخبات

البنزرتي لم يقتصر عمله على الأندية فقط، بل تولى تدريب المنتخبات:

المنتخب التونسي أربع مرات في مراحل مختلفة من مسيرته آخرها في 2024–2025.

منتخب ليبيا مرتين (2007–2009 ثم 2019–2020).

خلال مسيرته التدريبية الممتدة لأكثر من أربعين عامًا، درّب البنزرتي عدة أندية في تونس والمغرب والخليج، من بينها:

الاتحاد الرياضي المنستيري (تجارب متعددة) النجم الرياضي الساحلي الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي الوداد الرياضي (المغرب) الرجاء الرياضي (المغرب) الشارقة (الإمارات).

البنزرتي يُعرف بأسلوبه الذي يجمع بين الضغط العالي وتنظيم اللعب، مع شخصية قوية تظهر في طريقة تدريبه وتعاملاته داخل الملعب. وقد نال احترام النقاد والجماهير باعتباره واحدًا من أنجح المدربين العرب والأفارقة في العصر الحديث.

في موسم 2025–2026، عاد البنزرتي للعمل مع النادي الإفريقي بصفة مدرب، مع استمرار عقده حتى 30 يونيو 2026، مواصلًا مسيرته التدريبية رغم تقدمه في السن وبلوغه 76 عاما.

هذه العودة لا تعكس فقط تمسكه بالمهنة، بل تؤكد أن الأندية ما زالت تراهن على خبرته في إدارة الأزمات وتحقيق التوازن الفني.

حلمي طولان (76 عاما)

يعتبر حلمي طولان (مواليد 30 نوفمبر 1949) "عميد المدربين المصريين". يشغل حالياً منصب المدير الفني لمنتخب مصر للاعبين المحليين (المنتخب الثاني) منذ مايو 2025.

مسيرته التدريبية:

يُعد طولان من أكثر المدربين خبرة في الدوري المصري، حيث تولى تدريب العديد من الأندية الكبرى، ومن أبرز محطاته:

نادي الزمالك: قاد الفريق للفوز بكأس مصر عام 2013.

أندية الدوري المصري: أشرف على تدريب إنبي، سموحة، الاتحاد السكندري، حرس الحدود، بتروجيت، طلائع الجيش، والبنك الأهلي.

أما على صعيد المنتخبات الوطنية:

تولى تدريب منتخب مصر للشباب (تحت 20 سنة) .

المنتخب الأولمبي (تحت 23 سنة) في التسعينيات.

عُين مديراً فنياً لمنتخب مصر للمحليين في مايو 2025 للاستعداد لبطولة كأس العرب 2025 في قطر، بمساعدة طاقم يضم أحمد حسن وعصام الحضري ومازال يشغل منصبه إلى غاية اليوم رغم بلوغه 76 عاما أيضا مثل التونسي يوسف البنزرتي. مؤكدًا أن العمر لا يمثل حاجزًا أمام الخبرة والقدرة على قيادة الفرق في البيئات المتغيرة والمعقدة.

الجزائري رابح سعدان (80 عاما)

يعتبر رابح سعدان (مواليد 1946) أشهر مدرب جزائري، يُلقب بـ"شيخ المدربين"، ويُعد أحد أبرز الوجوه في تاريخ الكرة الجزائرية.

قاد المنتخب الوطني في 5 مناسبات منفصلة، وتأهل معه لكأس العالم 1986 و2010، كما حقق نجاحات قارية مع أندية مثل الرجاء البيضاوي ووفاق سطيف.

أهم محطات مسيرته التدريبية:

منتخب الجزائر: قاد الفريق في 3 نهائيات كأس عالم (مساعداً في 1982، 1986، وكمدرب رئيسي في 2010).

توج بدوري أبطال أفريقيا مع الرجاء البيضاوي المغربي (1989).

وكأس دوري أبطال العرب مع وفاق سطيف (2007).

منتخب اليمن: درب منتخب اليمن في فترة سابقة.

منح لقب شيخ المدربين، باعتباره المدرب الجزائري الوحيد الذي قاد المنتخب الوطني لتأهلين لكأس العالم (1986 و2010)، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل المدربين الأفارقة.

منذ مايو 2024 تقرر تعيين رابح سعدان في منصب منسق عام للجنة التقنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

هذا المنصب يجعل من سعدان شخصية مهمة في القرارات المستقبلية المتعلقة بالكرة الجزائرية على جميع المستويات ومازال في منصبه إلى اليوم.

المصري حسن شحاتة (77 عاما)

حسن شحاتة هو أحد أبرز أعلام الكرة المصرية والعربية، عُرف بلقب "المعلم". لاعب ومدرب كرة قدم مصري سابق، (ولد عام 1949)، حقق إنجازات تاريخية كمدرب بمنتخب مصر:

قاد منتخب الشباب للفوز بكأس أمم أفريقيا 2003.

قاد المنتخب المصري لثلاثية تاريخية في كأس الأمم الإفريقية (2006-2008-2010).

حصل على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2008.

عُرف بنجاحه في بناء جيل قوي ومقدرته على اكتشاف المواهب، وصُنف ضمن أفضل 5 مدربين في تاريخ القارة الإفريقية.

منحته هذه الإنجازات مكانة مميزة بين كبار المدربين، نظرًا لنجاحه في الجمع بين الخبرة التكتيكية والقدرة على تحفيز اللاعبين، وإدارة الفريق داخل وخارج الملعب.

يُعرف شحاتة بأسلوبه الذي يمزج بين الانضباط والتنظيم التكتيكي مع المرونة في التعامل مع مختلف المواقف والضغوط، مما جعله نموذجًا للمدرب المخضرم القادر على التأثير الإيجابي في فرق يمر بها، ويؤكد أن العمر والخبرة يمكن أن يتحولا إلى أدوات حقيقية للنجاح في كرة القدم العربية والأفريقية.

السعودي ناصر الجوهر (80 عاما)

ناصر الجوهر (من مواليد 6 يناير 1946) هو أحد أبرز الشخصيات في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث برز كلاعب مدافع ومدرب وطني يُلقب بـ "رجل المهمات الصعبة" و "مدرب الطوارئ".

دخل المدرب ناصر الجوهر التاريخ كأول مدرب سعودي يقود المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، بعد أن أكمل التصفيات بنجاح وتأهل رسميًا للمونديال، قبل أن يحقق لاحقًا بطولة كأس الخليج 2002 بالرياض، ليصبح رمزًا للمدرب الوطني في المواقف الكبرى.

ارتبط اسم ناصر الجوهر بالمنتخب السعودي الأول في فترات حرجة، حيث كان يتم استدعاؤه دائماً لإنقاذ الموقف بعد إقالة المدربين الأجانب:

كأس آسيا 2000: حل بديلاً لميلان ماتشالا وقاد المنتخب للوصول إلى المباراة النهائية.

كأس العالم 2002: نجح في قيادة "الأخضر" للتأهل إلى مونديال كوريا واليابان بعد توليه المهمة خلفاً للسلوفيني سلوبودان سانتراتش.

تصفيات مونديال 2010: تولى القيادة في يونيو 2008 بدلاً من هيليو دوس أنجوس.

كأس آسيا 2011: كانت آخر مهامه التدريبية مع المنتخب حيث عُين بديلاً لخوسيه بيسيرو.

على الرغم من بعض النتائج المتباينة التي شهدها المنتخب خلال ولاياته، ظل الجوهر شخصية محورية في تطوير كرة القدم السعودية، وقاد المنتخب في أكثر من 61 مباراة رسمية، سجل خلالها نسب انتصارات معتبرة، مما جعله يحظى بتقدير واسع داخل الوسط الرياضي.

كما حصل على تقديرات تتجاوز حدود بلاده، إذ اختير في عام 2001 كأفضل مدرب في آسيا تقديرًا لعمله المميز مع الأخضر في الفترة التي سبقت كأس العالم وبطولات القارة.

اليوم يُنظر إلى ناصر الجوهر كأيقونة من أيقونات التدريب السعودي والعربي، مدربًا جمع بين خبرة اللاعب وفهمه العميق لبيئة الكرة المحلية والدولية، ويُعد مثالًا على الجيل الذهبي من المدربين الذين أسهموا في بناء قواعد اللعبة في المنطقة.

متى يتقاعد المدرب؟

في الواقع، لا يوجد عمر محدد لتقاعد المدرب العربي، فالتقاعد لا يُقاس بالسن بل بالقدرة على العطاء والتأثير الإيجابي داخل الملعب وخارجه. كثير من المدربين يستمرون في العمل رغم ضغوط البيئات المتغيرة، وتكرار الإقالات، أو حتى غياب المقابل المادي الكبير مقارنة بزملائهم الأجانب، مدفوعين في الغالب بروح وطنية وحبهم للكرة وحرصهم على تطوير اللعبة.

مسألة تقاعد المدرب العربي لا تعتمد على العمر فقط، بل على عوامل مختلفة جدًا يمكن ذكر بعض منها:

النتائج الفورية: في معظم الأندية العربية وحتى المنتخبات، يُضغط على المدرب لتحقيق نتائج سريعة. حتى لو كان المدرب مخضرمًا وعنده خبرة 40 سنة، فإذا خسر مباريات متتالية قدتتم إقالته حتى قبل أن يفكر في التقاعد.

الفرص المتاحة: بعض المدربين يستمرون لأن لديهم عروض منتظمة، بينما آخرون يختفون لفترة طويلة بسبب قلة فرص التدريب أو بسبب سياسات الأندية.

الطاقة والشغف الشخصي: هناك مدربون يستمرون حتى منتصف السبعينات أو الثمانينات مثل حلمي طولان، لأن لديهم شغف بالعمل ولا يشعرون بالملل. والبعض الآخر يتقاعد مبكرًا لأنه لا يريد ضغط العمل أو السفر المستمر.

النجاحات السابقة: مدرب حقق ألقابًا كبيرة مثل حسن شحاتة أو رابح سعدان يستطيع أن يختار التقاعد متى شاء، لأنه قد اكتفى بإنجازاته رغم أن هذه القاعدة لم تنطبق على شيخ المدربين الجزائريين على سبيل المثال.

بناءً على هذه العوامل، يمكن القول أن التقاعد عند المدرب العربي غالبًا مرن، وقد يحدث في أي عمر بين الستين والسبعين، لكن الشغف والفرص قد يدفعان بعضهم للاستمرار حتى 75 أو أكثر، كما رأينا مع بعض الحالات الشهيرة.