شاهد.. الفلسطيني وسام أبو علي يعادل رقم ميسي بالدوري الأمريكي

حقق فريق كولومبوس كرو فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الأمريكي لكرة القدم، متغلبًا على أتلانتا يونايتد 3-1 في مباراة تألق فيها المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي سجل هدفين حاسمين في الشوط الثاني.

جاء الهدف الأول لوسام أبوعلي برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء حول بها عرضية وصلت إليه على الفور لداخل المرمى.

أما الهدف الثاني فجاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر لمرمى أتالانتا.

الفلسطيني وسام أبو علي يعادل رقم ميسي

ورفع أبو علي رصيده من الأهداف إلى 5 إلى جانب تمريرة حاسمة، معادلا رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هذا الموسم.

وبات اللاعب الفلسطيني يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الأمريكي بفارق هدفين عن الإنجليزي سام سوريدج لاعب ناشفيل والكرواتي بيتر موسى لاعب دالاس ولكل منهما 7 أهداف.

التحق أبو علي بالنادي الأمريكي في صيف 2025 قادما من الأهلي المصري مقابل 7.5 مليون دولار.