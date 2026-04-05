أسطورة الشطرنج كارلسن يشعل المنصات بعد وشايته بزميلته

أثار موقف بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حين بادر لإبلاغ حكم المباراة بأن اللاعبة الكازاخستانية الشابة ألوا نورمان تخالف القوانين بحملها هاتفا خلال مباراتهما في بطولة غرينكه بألمانيا.

وما زاد من دهشة المتابعين، هو أن الإبلاغ جاء مباشرةً في أعقاب التقاط صورة سيلفي بينهما، طلبتها نورمان بنفسها قبل انطلاق المباراة، لتتحول لحظة الفرح إلى خسارة مباشرة وجدل واسع لم يهدأ.

وكشف مقطع الفيديو المتداول أن نورمان، البالغة من العمر 18 عاما والحاملة لقب أستاذة دولية للسيدات، سارعت إلى طلب الصورة بمجرد جلوس كارلسن على كرسيه، معتبرةً اللحظة محطة بارزة في مسيرتها.

غير أن كارلسن نهض فور انتهاء الصورة متوجها نحو الحكم وأبلغه بوجود الهاتف مع زميلته، فصادره الحكم على الفور، حيث تحظر لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج حمل أي هاتف أو وسيلة اتصال إلكترونية أثناء المباريات، وتُفضي مخالفة هذه القاعدة إلى الخسارة الفورية.

وتستند هذه اللوائح الصارمة إلى كون تطبيقات الشطرنج على الهواتف قادرة على حساب ملايين الحركات في ثوانٍ معدودة باحتمال دقة يتجاوز 95%، فيما ارتفعت حالات الغش بالهاتف بنسبة تتراوح بين 20 و30% سنويا خلال السنوات الأخيرة.

ورصدت حلقة (2026/4/5) من برنامج "شبكات" انقسام ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي بين مدافعين عن تصرف كارلسن باعتباره حمايةً لنزاهة اللعبة، ومنتقدين يرون فيه تصرفا مثيرا للجدل في حق لاعبة شابة.

وفي إطار الانتقادات، كتب المغرد سمير:

"شو هالحركة هاي؟ ضحك وابتسم واتصور معها وقام وفسد عليها؟ شو هالخبث الرياضي؟"

ومن جهة أخرى، دافع الناشط محمد عن موقف كارلسن من زاوية مغايرة بالقول:

"لو ما بلغ وصار شي كان رح يقصوها للبنت من البطولة.. يعني هو فادها مو شكى عليها ليضرها"

بينما طرحت المغردة ريمي سؤالا افتراضيا على صعيد الدفاع عن قرار كارلسن، وكتبت:

"بالنسبة لمنتقدي تصرف ماغنوس، لنفترض أنه لم يُبلّغ عنها وفازت بالمباراة؟ ستشتعل المنصات بالقول: فازت بالغش، ما فعله كان القرار الصحيح لتجنّب الشكوك وحماية نزاهة المباراة"

وفي سياق متصل، غردت الناشطة ناتاشا معبرة عن تعاطفها مع اللاعبة:

"لقد لعبت مباراة رائعة، ومن المؤسف أنها واجهت خصمًا لا يُقهر، لكنها بخلاف ذلك كانت تستحق الفوز"

أما نورمان فكشفت عن مشاعرها بعد المباراة بعبارات تنضح بالإعجاب لا بالمرارة، إذ عزت التقاط الصورة إلى سابقة مماثلة صنعها اللاعب الفرنسي المصنف عالميا إيتيان باكرو في البطولة ذاتها، حين التقط هو الآخر صورة سيلفي مع كارلسن قبل مباراته التي خسرها، ولم يُضطر كارلسن حينها إلى إبلاغ الحكم إذ رآه الأخير بنفسه وطلب تسليم الهاتف مباشرةً.