أرسنال يخرج من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وتشيلسي يفوز بسباعية

س⁠جل شاي تشارلز لاعب ساوثامبتون هدفا قبل 5 دقائق ⁠من النهاية ليقود الفريق المنافس في الدرجة الثانية للفوز ⁠2-1 على ضيفه أرسنال في الدور ربع نهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم ساوثامبتون في الدقيقة ‌35 بهدف مباغت سجله روس ستيوارت.

وأدرك أرسنال التعادل في منتصف الشوط الثاني بهدف سجله فيكتور يوكريش. وبدا متصدر الدوري الإنجليزي في طريقه للفوز.

لكن ⁠صاحب الأرض شن هجمة ⁠مرتدة في الدقيقة 85، ومرر توم فيلوز الكرة إلى تشارلز داخل منطقة الجزاء ⁠ليضعها في الشباك.

وينضم ساوثامبتون، الذي ارتدى ⁠قميصا أصفر خاصا للاحتفال ⁠بمرور 50 عاما على فوزه في نهائي كأس الاتحاد 1976 على مانشستر يونايتد، إلى مانشستر سيتي وتشيلسي ‌في الدور قبل النهائي.

تشيلسي يفوز بسباعية

وفي مباراة سابقة السبت، اكتسح فريق تشيلسي ضيفه بورت فايل، وهزمه 7-صفر، لينهي مغامرة أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، ويتأهل الفريق اللندني لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول، سجلها جوريل هاتو وجواو بيدرو وجوردان غابرييل لاعب بورت فايل بالخطأ في مرماه بالدقائق 2 و25 و43.

وفي الشوط الثاني، أمطر العملاق اللندني مرمى منافسه بأربعة أهداف أخرى، سجلها توسين أدارابيويو وأندري سانتوس وإستيفاو ويليان وأليخاندرو غارناتشو في الدقائق 57 و69 و82 و92.

بهذا الفوز الكاسح، يلحق تشيلسي بالعملاق مانشستر سيتي الذي تأهل بالفوز 4-صفر على ليفربول في وقت سابق، اليوم السبت.

وتأهل تشيلسي للدور قبل النهائي للمرة 27 في تاريخه، ساعيا للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ عام 2018.

وتختتم منافسات دور الثمانية بلقاء يجمع بين ويستهام يونايتد وليدز يونايتد، الأحد.