أتلتيكو مدريد يشكو حكم مباراته ضد برشلونة ويرفض "التحيز الواضح"

أرسل نادي أتلتيكو مدريد طلباً رسمياً إلى اللجنة الفنية للحكام، يطالب فيه بتوضيحات عاجلة حول ما وصفه بـ "التطبيق غير المتسق" لتقنية الفيديو المساعد (فار).

وقال النادي المدريدي في بيان "من المستحيل المنافسة عندما يتم شرح مجموعة من القواعد وتطبيق أخرى".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أخبار سارة لبرشلونة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

أخبار سارة لبرشلونة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد list 2 of 2 لماذا ألغى "الفار" البطاقة الحمراء لجيرارد مارتن؟ end of list

وتصاعدت حدة الغضب داخل قلعة "ميتروبوليتانو" عقب مواجهة برشلونة، حيث يرى النادي أن عدم طرد لاعب البارسا، جيرارد مارتن، يمثل تناقضاً صارخاً مع معايير اللجنة نفسها.

واستشهد الأتلتي بواقعة مشابهة في مباراة ريال بيتيس ورايو فاليكانو، حيث أقرت اللجنة حينها بوجوب الطرد في لقطة مطابقة لما حدث بين مارتن وألمادا.

المدافع الشاب لبرشلونة، جيرارد مارتن، تدخل بقوة على كاحل النجم الأرجنتيني تياغو ألمادا. التدخل وصفه المحللون بأنه "متهور" وعرض ألمادا للخطر بشكل مباشر، مما دفع الحكم في البداية لاتخاذ قرار حاسم.

إلا أن تدخل غرفة الـ VAR قلب الموازين؛ فبعد مراجعة اللقطة، استقر القرار النهائي على إلغاء البطاقة الحمراء والاكتفاء بالكارت الأصفر.

وأكد أتلتيكو مدريد في مذكرته أن تقنية الفار وُجدت لتصحيح الأخطاء الواضحة والمؤكدة، مشيراً إلى أن الحكام الموكلين بالتقنية يضعون زملائهم في الميدان في مواقف حرجة نتيجة تضارب القرارات.

واختتم النادي موقفه بالتشديد على احترامه لمنظومة التحكيم، مع رفضه التام لما وصفه بـ"التحيز الواضح" وتغيير المعايير بين جولة وأخرى، خاصة في المواجهات الكبرى ضد ريال مدريد وبرشلونة، مؤكداً أنه سينتظر مراجعة نتائج الجولة ليرى مدى التزام اللجنة بالمعايير التي أعلنت عنها مسبقاً.