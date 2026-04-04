وانياما يودع ملاعب كرة القدم عن 34 عاما

أعلن فيكتور وانياما، القائد السابق لمنتخب كينيا وأول لاعب من بلاده ينضم إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم اعتزاله كرة القدم عن 34 عاما.

وخلال مسيرة امتدت 18 عاما، خاض وانياما 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وكتب وانياما مساء الجمعة على منصة إكس: "أعلن اعتزالي كرة القدم".

وأضاف: "أربعة بلدان مختلفة، ستة أندية مختلفة، فتى من موثوراوا (أحد أحياء نيروبي) حمل حلما كبيرا، وفخر أمة في كل مرة دخلت فيها أرض الملعب".

وكان وانياما قد انتقل في يوليو/تموز 2013 من نادي سيلتيك الإسكتلندي إلى ساوثمبتون مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 16.5 مليون دولار).

وخاض 85 مباراة بقميص "ساينتس"، لم يسجل خلالها سوى أربعة أهداف، قبل أن ينتقل مقابل 11 مليون جنيه إسترليني (نحو 14.5 مليون دولار) إلى توتنهام في يونيو/حزيران 2016.

ولعب وانياما 64 مباراة بقميص المنتخب الوطني، الذي حمل شارة قيادته، قبل أن يضع حدا لمسيرته الدولية في سبتمبر/أيلول 2021، بعد تجاهله خلال التصفيات التي باءت بالفشل لكأس العالم 2022.

وكان المدرب الحالي للمنتخب الجنوب إفريقي بيني مكارثي قد استدعاه خلال التحضيرات لبطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان) التي أقيمت في كينيا وتنزانيا وأوغندا في أغسطس/آب 2025، لكن القائد السابق اعتذر عن المشاركة.

وبعد عامين ونصف العام في دوري أمريكا الشمالية (إم إل إس) مع نادي مونتريال إمباكت الكندي، عاد في مارس/آذار 2025 إلى الدوري الإسكتلندي من بوابة نادي دنفرملين أثليتيك.