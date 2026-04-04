موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء الأحد 5 أبريل/نيسان 2026 بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم الأحد 5 أبريل/نيسان 2026 بملعب برج العرب.

وتنطلق المواجهة الحاسمة بين الفريقين عند الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، (20:00) بتوقيت مصر و(19:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ستنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

On sport

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في افتتاح مباريات المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وكان الزمالك قد تقدم بطلب إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لتقديم موعد المباراة 24 ساعة، بدلًا من يوم 6 أبريل/نيسان، وهو ما تمت الموافقة عليه، لتُقام المواجهة يوم الأحد بدلًا من الإثنين.