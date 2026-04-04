9 أسباب تضع إنجلترا على قمة المرشحين للفوز بمونديال 2026

مع اقتراب كأس العالم 2026، تتجه الأنظار نحو المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، ويبرز منتخب إنجلترا كأحد أبرز هذه الأسماء.

فبعد سنوات من البناء والتطور، بات الفريق يمتلك مزيجا مثاليا من الخبرة والشباب، إلى جانب وفرة كبيرة في المواهب الفردية والتنوع التكتيكي. كما أن وجود مدرب بحجم توماس توخيل يمنح المنتخب بعدا إضافيا من حيث إدارة المباريات الكبرى والتعامل مع ضغوط البطولات.

ولم يعد طموح إنجلترا مجرد المنافسة أو الوصول إلى الأدوار المتقدمة، بل أصبح الهدف واضحا: التتويج باللقب العالمي. في هذا السياق، تبرز عدة عوامل تجعل من "الأسود الثلاثة" مرشحا جادا للذهاب بعيدا في البطولة، وربما اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية في تاريخهم.

1. سجل توخيل في البطولات

المدرب الألماني توماس توخيل يمتلك خبرة كبيرة في قيادة الفرق للفوز بالمباريات الحاسمة، فقد قاد تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بكأس ألمانيا، وكأس فرنسا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، مما يمنحه القدرة على إدارة فريق إنجلترا في بطولة قصيرة دون القلق من جدول الدوري الطويل.

2. خبرة اللاعبين وتجربتهم في البطولات

إنجلترا تضم لاعبين خبراء في البطولات الكبرى، بمتوسط أعمار 26.5 عاما، مثل جود بيلينغهام وهاري كين، الذين يلعبون في فرق أوروبية كبرى ويملكون خبرة مباريات خروج المغلوب، ما يمنح الفريق قوة ذهنية وبدنية عالية خلال البطولة.

3. القوة في الكرات الثابتة

الكرات الثابتة تعتبر من نقاط قوة إنجلترا التاريخية. مع لاعبين مثل ديكلان رايس، وبوكايو ساكا، وريس جيمس، الفريق قادر على استغلال الركنيات والضربات الحرة لتسجيل أهداف حاسمة، كما ظهر في مباريات سابقة، بما في ذلك هدف بن وايت ضد أوروغواي.

4. حل مشاكل المراكز الدفاعية والوسطى

المنتخب يمتلك خيارات أفضل من البطولات السابقة في مراكز الظهير الأيسر والشريك المناسب لرايس في الوسط، مع لاعبين مثل لوك شاو ولويس هول وآدم وارتون، ما يمنح الفريق توازنا هجوميا ودفاعيا محسنا.

5. هاري كين في أفضل حالاته

قائد المنتخب هاري كين يقدم موسما استثنائيا مع بايرن ميونخ برصيد 48 هدفا في 40 مباراة، مع الحفاظ على نشاطه وفاعليته خلال البطولة، ما يزيد من قوة الهجوم الإنجليزي.

6. وفرة المواهب الإبداعية

المنتخب يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين القادرين على الإبداع، مثل بيلينغهام وبالمر وفودين ومورغان روجرز وإيبيريشي إيز، كل منهم يمتلك مهارات مختلفة في التمرير والمراوغة والتسجيل وصناعة الفرص، ما يمنح توخيل خيارات تكتيكية متعددة.

7. وفرة حراس المرمى المميزين

على عكس البطولات السابقة، يمتلك المنتخب هذا الصيف حراسا بارعين مثل جوردان بيكفورد وجيمس ترافورد ونيك بوب، وهو عامل أساسي لأي منتخب يطمح للفوز، إذ إن تواجد حارس مرمى موهوب يعزز ثقة الفريق ويمنحه استقرارا دفاعيا حاسما.

8. تطور الكرة في إنجلترا وتحديثات تكتيكية

منهج الكرة الإنجليزي تطور بشكل كبير منذ مجيء بيب غوارديولا، مع تأثير واضح للمدربين الإسبان والألمان مثل أرتيتا، إيراولا، إيمري، تين هاغ، سلوت، ما جعل لاعبي المنتخب يتقنون الاستحواذ، والضغط العالي والضغط العكسي، وهو ما يوفر ثقافة تكتيكية عالية تساعد الفريق على مواجهة الفرق الكبرى في أوروبا والعالم.

9. خبرة اليورو والتحدي الأوروبي

تجربة المنتخب في بطولات اليورو أظهرت قدرة إنجلترا على مواجهة كبار أوروبا. الوصول إلى النهائي أمام منتخب قوي مثل إسبانيا منح الفريق ثقة كبيرة وأكد أن اللاعبين قادرون على التحدي أمام أقوى الفرق الأوروبية، ما يعزز فرصهم في منافسة كأس العالم.

في النهاية، يبدو أن منتخب إنجلترا يقف على أعتاب مرحلة ذهبية قد تعيده إلى منصة التتويج في كأس العالم 2026. فبوجود مدرب متمرس مثل توماس توخيل، وتشكيلة غنية بالنجوم يتقدمها هاري كين وجود بيلينغهام، إلى جانب النضج التكتيكي والتنوع في الحلول، تتوفر كل المقومات التي يحتاجها أي بطل محتمل.

ومع ذلك، تبقى كرة القدم لعبة التفاصيل، حيث يمكن للحظ والإصابات والقرارات الحاسمة أن تصنع الفارق في لحظات قليلة. لكن إن حافظ المنتخب على استقراره ونجح في استثمار نقاط قوته، فإن حلم التتويج قد يتحول إلى واقع، ليعيد أمجاد عام 1966 ويؤكد أن إنجلترا جاهزة أخيرًا لكتابة فصل جديد في تاريخها الكروي.