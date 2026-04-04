آخرهم ميسي.. ملاعب ومدرجات تحمل أسماء نجوم في كرة القدم

ترك بعض اللاعبين إرثا كبيرا وأثرا خالدا خلال مسيرتهم الكروية، خاصة من أولئك الذين قادوا أنديتهم إلى التتويج بالعديد من الألقاب، كسبوا من خلالها حب الجماهير إلى الأبد.

ودفعت إنجازات هؤلاء اللاعبين أنديتهم إلى تكريمهم بطرق مختلفة، مثل حجب أرقام القمصان التي كانوا يرتدونها وإطلاق أسمائهم على مدرج ما داخل الملعب.

لكن بعض الأندية ذهبت أبعد من ذلك، فقامت بإعادة تسمية الملعب بالكامل باسم اللاعب.

وتاليا قائمة من 10 نجوم أُطلقت أسماؤهم على ملاعب شهيرة أو مدرجات:

سانتياغو برنابيو

أُطلق اسمه على الملعب الشهير لريال مدريد عام 1955 لكن ليس بسبب إنجازاته داخل الملعب، بل تكريما له لجهوده في تطوير النادي رياضيا وماليا وإداريا.

في الواقع كان سانتياغو برنابيو لاعبا جيدا في عشرينيات القرن الماضي، لكنه تحول إلى شخصية أسطورية خلال فترة رئاسته، إذ استقطب بعضا من أفضل لاعبي العالم وقاد النادي إلى حقبة هيمنة تضمنت الفوز بخمسة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1956 و1960.

بيليه

يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم كونه الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، وقد أُطلق اسمه على ملعب في مدينة ماسيو البرازيلية، بعدما قاد بلاده للتتويج بمونديال 1970.

وافتتح ملعب "الملك بيليه" في أكتوبر/تشرين الأول 1970، ويضم متحفا رياضيا يتسع لما يزيد قليلا على 19 ألف متفرج، وقد تم تجديده عام 1992.

دييغو أرماندو مارادونا

إلى جانب أحد المدرجات التي تحمل اسمه في ملعب نيولز أولد بويز، يوجد ملعبان آخران الأول يعود لنادي أرجنتينوس جونيورز الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 1976، وبعد وفاته عام 2020 قام نادي نابولي الإيطالي بإعادة تسمية ملعبه سان باولو إلى دييغو أرماندو مارادونا تكريما له.

جوزيبي مياتزا

تفضل جماهير إنتر إطلاق اسم نجمهم الأسطوري على ملعب سان سيرو تكريما له لإنجازاته الكبيرة مع النادي رغم أنه لعب موسمين مع الغريم ميلان.

وارتدى مياتزا قميص إنتر 13 عاما بين 1927 و1940 وسجل 284 هدفا في 409 مباريات، كما قاده للتتويج بالدوري الإيطالي 3 مرات، كما دربه لـ3 فترات متفرقة قبل وفاته عام 1979.

فيرينتس بوشكاش

في عام 2002 أُطلق اسم أسطورة كرة القدم المجرية على الملعب الذي عُرف سابقا باسم نيبستاديوم "ملعب الشعب"، وتم هدمه عام 2017 قبل أن يتم افتتاحه مجددا عام 2019 بتكلفة تزيد على 500 مليون يورو (نحو 540 مليون دولار)، ويتسع لأكثر من 67 ألف متفرج.

علي دائي

كان النجم الإيراني المعتزل الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 108 أهداف، حتى أزاحه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن القمة في سبتمبر/أيلول 2021، ثم تراجع إلى المركز الثالث خلف ميسي.

وبعد عام واحد من اعتزاله وبالتحديد في عام 2008، افتتح ملعب يحمل اسمه في مدينة أردبيل شمال إيران يتسع لـ20 ألف متفرج.

ديدييه دروغبا

قبل أن يبزغ نجم اللاعب الإيفواري المعتزل مع أولمبيك مارسيليا وتشلسي من بعده، كان دروغبا لاعبا شابا في صفوف نادي ليفالوا الفرنسي.

وفي عام 2010 حضر دروغبا حفل افتتاح الملعب الجديد للنادي المذكور الذي يحمل اسمه، ويتسع لحوالي 1500 متفرج.

فرناندو توريس

يُنظر إليه على أنه أحد أبرز نجوم الكرة الإسبانية بفضل دوره البارز في تتويج منتخب إسبانيا بـ3 ألقاب كبرى بين عامي 2008 و2012، كما يحظى بمحبة واحترام كبيرين من نادي طفولته أتلتيكو مدريد.

اللافت أن النادي الذي يحمل ملعبه اسمه هو نادٍ لم يمثله المهاجم خلال مسيرته الكروية وهو فوينلابرادا نادي المدينة التي ولد فيها اللاعب، وقد أطلق اسم فيرناندو توريس على ملعبه الذي تم بناؤه عام 2011 ويتسع لـ5400 متفرج، وافتتح بمواجهة ضد الروخي بلانكوس حضرها والداه كضيفي شرف.

يوهان كرويف

يُعد واحدا من أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ كرة القدم، إذ ساهم في تغيير شكل اللعبة إلى أسلوب "الكرة الشاملة"، وقاد أياكس للتتويج بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين 1971 و1973، كما درب الفريق لـ3 سنوات أيضا، ثم صنع التاريخ مع برشلونة.

وبعد وفاته عام 2016 أُطلق اسمه على ملعب أياكس الذي يتسع لـ55 ألف متفرج، والذي كان يُعرف سابقا باسم أمستردام أرينا، تكريما له، كذلك أطلق نادي برشلونة اسمه على ملعبه الرديف.

ليونيل ميسي

عند قراءة اسم النجم الأرجنتيني سيتبادر إلى ذهن القارئ أن برشلونة قرر تكريم لاعبه الأسطوري بإطلاق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الجديد سبوتيفاي كامب نو، لكن الحقيقة أن إنتر ميامي سبقه في هذه الخطوة كاشفا عن مدرج في ملعبه الجديد "نو ستاديوم" سيحمل اسم ليونيل ميسي.

وكان نيولز أولد بويز النادي الأم لميسي، السباق في هذا الأمر حين أطلق اسم النجم الأرجنتيني على أحد مدرجات ملعبه في يونيو/حزيران من العام الماضي.