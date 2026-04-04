أليغري يكشف موقفه من تدريب منتخب إيطاليا

قال مدرب إيه سي ميلان الإيطالي، ماسيميليانو أليغري إنه لا يفكر حاليا في تولي تدريب منتخب إيطاليا، رغم ارتباط اسمه بالمنصب، مؤكدا أن تركيزه منصبّ على قيادة فريقه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة نابولي في الدوري، عبّر أليغري عن أسفه قائلا: "بصفتي إيطاليًا، أشعر بحزن كبير لعدم التأهل، لكن يجب أن نعتبر ذلك فرصة للنمو ووضع رؤية استراتيجية للسنوات العشر المقبلة". وأضاف أن تقييم الوضع وإصلاحه يجب أن يكون عبر الجهات المختصة، بدءا من القواعد السنية وحتى المنتخب الأول.

وكان أليغري قد عاد إلى تدريب ميلان العام الماضي، ونجح في قيادته إلى المركز الثاني حاليا، بفارق ست نقاط خلف إنتر ميلان، ونقطة واحدة أمام نابولي.

وعند سؤاله عن إمكانية تدريب المنتخب مستقبلا، قال: "بدأت مشروعا مع ميلان، وعلينا التركيز على إنهاء الموسم بشكل جيد والتأهل لدوري الأبطال. لم أفكر في الأمر بعد، وأنا مرتاح هنا وآمل البقاء لفترة طويلة".

واختتم مدرب ميلان بابتسامة قائلا: "الحياة غير متوقعة، لا أحد يعلم ما سيحدث. دعونا أولا نصل إلى دوري الأبطال، ثم نرى ما سيحدث لاحقا".

ويحتل ميلان مركزا مريحا في سباق التأهل، إذ يبتعد بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الخامس، مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.