نهاية مسيرة كيران تريبيير مع نيوكاسل

BARCELONA, SPAIN - MARCH 18: Kieran Trippier of Newcastle United looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Barcelona and Newcastle United FC at Camp Nou on March 18, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)
قائد نيوكاسل تريبيير خلال مشاركته مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)
Published On 4/4/2026

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أن الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي السابق كيران تريبيير سيرحل عن النادي بعد أربع سنوات ونصف قضاها مع الفريق، وذلك بعد نهاية عقده هذا الصيف.

وكان لاعب بيرنلي وتوتنهام هوتسبير وأتليتيكو مدريد السابق ركيزة أساسية في تشكيلة نيوكاسل خلال مسيرته المظفرة نحو كأس رابطة الدوري الموسم الماضي عندما توج النادي بلقبه المحلي الأول منذ نحو سبعة عقود.

وقال تريبيير(35 عاما) "هذا المكان الذي شعرت فيه بأكبر قدر من الراحة وكأنه منزلي. إنه أمر مؤثر.. سأفتقدكم جميعا، لكن الفوز بلقب معكم كان أمرا مميزا للغاية، الأفضل في مسيرتي".

وبعد انضمام تريبيير لنيوكاسل قادما من أتليتيكو مدريد في 2022، تمتع نيوكاسل بأفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عقدين عندما احتل المركز الرابع موسم 2022-2023، ليعود إلى المشاركة الأوروبية لأول مرة منذ موسم 2012-2013.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل عن تريبيير "منذ اللحظة التي دخل فيها النادي، ساعد في رفع معايير الفريق وتغيير مسار النادي".

المصدر: رويترز

