نهاية مسيرة كيران تريبيير مع نيوكاسل

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أن الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي السابق كيران تريبيير سيرحل عن النادي بعد أربع سنوات ونصف قضاها مع الفريق، وذلك بعد نهاية عقده هذا الصيف.

وكان لاعب بيرنلي وتوتنهام هوتسبير وأتليتيكو مدريد السابق ركيزة أساسية في تشكيلة نيوكاسل خلال مسيرته المظفرة نحو كأس رابطة الدوري الموسم الماضي عندما توج النادي بلقبه المحلي الأول منذ نحو سبعة عقود.

وقال تريبيير(35 عاما) "هذا المكان الذي شعرت فيه بأكبر قدر من الراحة وكأنه منزلي. إنه أمر مؤثر.. سأفتقدكم جميعا، لكن الفوز بلقب معكم كان أمرا مميزا للغاية، الأفضل في مسيرتي".

وبعد انضمام تريبيير لنيوكاسل قادما من أتليتيكو مدريد في 2022، تمتع نيوكاسل بأفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عقدين عندما احتل المركز الرابع موسم 2022-2023، ليعود إلى المشاركة الأوروبية لأول مرة منذ موسم 2012-2013.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل عن تريبيير "منذ اللحظة التي دخل فيها النادي، ساعد في رفع معايير الفريق وتغيير مسار النادي".