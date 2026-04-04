شاهد.. 47 إصابة ووفاة مشجع إثر انهيار بملعب كرة قدم

أعلنت وزارة الصحة في بيرو، اليوم السبت، إصابة نحو 47 شخصًا إثر انهيار هيكلي في ملعب لكرة القدم بالعاصمة ليما، خلال تجمع جماهيري قبل مباراة مرتقبة.

وقال الوزير خوان كارلوس فيلاسكو للصحافة: "وقع حادث مؤسف في الملعب أُصيب خلاله 47 شخصًا.. وللأسف هناك وفاة"، من دون أن يوضح ما الذي حدث.

ومن بين الجرحى، وبينهم ثلاثة قاصرين، نُقل 39 شخصًا إلى المستشفى. وأضاف الوزير أن ثلاثة منهم في "حال حرجة".

وكان قد أُثير في البداية احتمال انهيار مدرج في ملعب أليخاندرو فيلانويفا، إلا أن النادي ورجال الإطفاء نفوا ذلك.

وبينما أعرب عن أسفه لوفاة أحد المشجعين، أكد نادي أليانسا ليما على منصة "إكس" (X) أن الحادث لم يقع بسبب "سقوط جدران أو عيوب هيكلية في المنشأة الرياضية".

كما أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء للصحافة بأن "هيكل المدرج الجنوبي بدا في حالة جيدة"، وأنه لم يكن هناك "أي جدران منهارة أو عناصر سقطت" على أرض الملعب.

وأعلنت رابطة الدوري البيروفي لكرة القدم أن مباراة الديربي التي تجمع أليانسا ليما بنادي أونيفرسيتاريو، في ملعب آخر في ليما، ستُقام كما هو مقرر اليوم السبت عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.