شاهد.. ثنائية رونالدو ضد النجمة تقربه من حلم الألف هدف

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بمباراته رقم 100 في الدوري السعودي للمحترفين بتسجيله هدفين أمس الجمعة في فوز النصر الساحق على النجمة بنتيجة 5-2.

وبعد شهر من الغياب بداعي الإصابة، عاد رونالدو للمشاركة مع النصر وسجل هدفين رافعا رصيده إلى 97 هدفا في 100 مباراة خاضها مع العالمي.

وسجل رونالدو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 55، محرزا هدفه الأول في المسابقة منذ فبراير/شباط الماضي.

وعاد البرتغالي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ليسجل مرة أخرى في الدقيقة 73 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من نواف بوشل، ليسجل هدفه 23 في الدوري هذا الموسم.

وبثنائية في مرمى النجمة، يستمر "الدون" البالغ من العمر 41 عاما في مطاردة الهدف رقم 1000 في مسيرته وبات الآن على بعد 33 هدفا من تحقيق حلمه.

وحقق النصر انتصاره 13 على التوالي في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة من 27 مباراة في صدارة الترتيب، متقدما

بست نقاط على الهلال الذي سيلعب غدا السبت أمام التعاون.

وتلقى النجمة الخسارة الخامسة على التوالي، و21 في المسابقة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الأخير، ويتعقد

موقفه أكثر في البقاء بالدوري.