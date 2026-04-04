شاهد.. الشمال يستغل تعثر السد ويشعل صراع الصدارة بالدوري القطري

أصبح الصراع على أشده بين السد والشمال في صدارة دوري نجوم بنك الدوحة لكرة القدم بعد تعثر السد وفوز الشمال اليوم السبت في الجولة العشرين من المسابقة.

وسقط السد في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه الريان في الوقت الذي اقتنص فيه الشمال فوزا مثيرا من ضيفه أم صلال 3-2.

وتقلص الفارق الذي يفصل السد المتصدر عن الشمال الوصيف إلى نقطتين فقط، حيث يمتلك السد 39 نقطة من 20 مباراة مقابل 37 نقطة للشمال من 19 مباراة.

السد يتعثر

بدأ السد المباراة بتركيز عال ونجح في فرض أسلوبه خلال الشوط الأول، وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 27 بواسطة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لينتهي الشوط الأول بتفوق "الزعيم" بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، رمى الريان بكل ثقله للعودة في النتيجة وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة، وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز السد، خطف المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش هدف التعادل القاتل للرهيب في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

الشمال يواصل تقدمه

وفي المباراة الثانية، بدأ الشمال المباراة بقوة ونجح في التقدم مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق لاعب الوسط الإيراني أوميد إبراهيمي من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عزز المهاجم الجزائري بغداد بونجاح تقدم فريقه بالهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتفوق الشمال بهدفين نظيفين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الشمال تألقه حيث أضاف الجناح الإسباني أليكس كويادو الهدف الثالث في الدقيقة 59.

انتفض فريق أم صلال في الربع الأخير من اللقاء لتقليص الفارق، حيث سجل المهاجم الأرجنتيني أنطونيو مانسي الهدف الأول في الدقيقة 75، وتبعه اللاعب الأردني يزن جعرار بالهدف الثاني في الدقيقة 83.