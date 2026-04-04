البرتغال تختار منتخبا أفريقيا محطة ختامية استعدادا للمونديال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن منتخب البرتغال سيختتم استعداداته لكأس العالم بخوض مباراة ودية أمام نيجيريا في 10 يونيو/حزيران المقبل.

ولم يكشف الاتحاد عن مكان إقامة المباراة التحضيرية، غير أن وسائل إعلام برتغالية أفادت أمس الجمعة بأنها ستقام في مدينة ليريا.

وكان المنتخب البرتغالي قد حدد في وقت سابق موعدا لمباراة ودية أخرى أمام تشيلي في 6 يونيو/حزيران، على أن تقام في الملعب الوطني بمدينة أويراس.

وضمن استعداداته لكأس العالم، تعادل المنتخب البرتغالي دون أهداف مع نظيره المكسيكي، إحدى الدول المضيفة للبطولة، في مباراة أقيمت السبت الماضي خلال حفل إعادة افتتاح ملعب أزتيكا، قبل أن يحقق فوزا على الولايات المتحدة بهدفين دون رد في أتلانتا يوم الثلاثاء.

وسيستهل منتخب البرتغال مشواره في كأس العالم بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو/حزيران في مدينة هيوستن، علما بأن المنتخب الكونغولي حجز بطاقة تأهله على حساب نيجيريا خلال التصفيات.

وبعدها يلتقي مع نظيره الأوزبكي في 23 يونيو/حزيران، أيضا على ملعب هيوستن، ويختتم زملاء كريستيانو رونالدو مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة كولومبيا يوم 27 يونيو/حزيران في ميامي.

وتقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.