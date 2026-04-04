احتفالات بشوارع بغداد احتفاء بتأهل المنتخب العراقي للمونديال (فيديو)

خرجت الجماهير العراقية في مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة بغداد للاحتفال بتأهل المنتخب إلى مونديال 2026.

ورفعت الحشود الأعلام الوطنية وصور اللاعبين، بينما أطلقت السيارات أبواقها تعبيرا عن البهجة، وتحولت الساحات العامة إلى تجمعات كبرى للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بعد انتظار طويل.

كما استقبل العراقيون بعثة "أسود الرافدين" استقبال الأبطال في مطار بغداد الدولي، حيث اصطفت الجماهير على جانبي الطريق لتحية الحافلة التي أقلت اللاعبين.

وساهمت هذه الاحتفالات في توحيد الصفوف وإظهار التلاحم الشعبي خلف الراية الوطنية، كما أثبتت أن الرياضة تمثل الرابط الأقوى بين أبناء الشعب العراقي في جميع المدن من شمال البلاد إلى جنوبها.