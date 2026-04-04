من مبابي إلى لامين جمال.. من يقتنص الكرة الذهبية لعام 2026؟

مع دخول موسم كرة القدم مرحلته الحاسمة، لم يعد سباق الكرة الذهبية مجرد أرقام تُجمع أو أهداف تُسجل، بل معركة مفتوحة تُحسم في التفاصيل الكبرى واللحظات الفارقة.

الأشهر القليلة المقبلة لن تكون عادية؛ لأنها الفترة التي تُصنع فيها الفوارق الحقيقية، حيث يتحول اللاعبون الكبار إلى أبطال، ويصعد آخرون من الظل ليكتبوا أسماءهم في تاريخ اللعبة.

وبين تألق النجوم المخضرمين وبروز المواهب الشابة، يبدو سباق 2026 أكثر انفتاحًا وتعقيدًا من أي وقت مضى.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز المرشحين للكرة الذهبية، استنادًا إلى أدائهم حتى الآن، وما ينتظرهم في الأسابيع التي قد تُحدد مصير الجائزة.

1. هاري كين – بايرن ميونيخ وإنجلترا

يقدم كين موسما استثنائيا مع بايرن، حيث سجل 48 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، مع بقاء شهرين من المنافسات إضافة إلى كأس العالم. أرقامه التهديفية شهدت تصاعدا لافتا، إذ يسجل هذا الموسم بمعدل هدف كل 67 دقيقة، متفوقا حتى على موسمه الأول.كما يتفوق على معدل الأهداف المتوقعة، ما يعكس جودة إنهائه العالية.

ما ينتظره: تتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني بفارق مريح، لكن التحدي الحقيقي سيكون أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال، ثم كأس العالم حيث يدخل كين البطولة بأرقام قوية مع منتخب إنجلترا.

2. كيليان مبابي – ريال مدريد وفرنسا

رغم إصابة في الركبة أبعدته لأسابيع، عاد مبابي سريعا للتألق. يتصدر هدافي الدوري الإسباني ودوري الأبطال، بإجمالي 38 هدفا هذا الموسم. بسرعته وحركته، يبقى اللاعب الأكثر قدرة على إرباك الدفاعات في العالم.

ما ينتظره: صراع الدوري مع برشلونة لا يزال قائما، إضافة إلى مواجهة بايرن أوروبيا. وفي كأس العالم، يدخل كقائد لفرنسا، مع فرصة تحطيم رقم أوليفيه جيرو.

3. لامين يامال – برشلونة وإسبانيا

يواصل النجم الشاب الإبهار بـ14 هدفا و9 تمريرات حاسمة، إضافة إلى تصدره في صناعة الفرص والمراوغات. تأثيره واضح جدا: نسبة فوز برشلونة بوجوده أعلى بكثير من غيابه.

إعلان

ما ينتظره: مواجهات قوية أمام أتلتيكو مدريد وأيضا الكلاسيكو قد يحسم اللقب. كما أن تألقه في كأس العالم قد يجعله أصغر فائز بالكرة الذهبية في التاريخ.

4. ديكلان رايس – أرسنال وإنجلترا

قلب وسط متكامل، يجمع بين الدفاع والهجوم. من أكثر اللاعبين صناعة للفرص وتمريرا داخل المنطقة، إضافة إلى أدواره الدفاعية الكبيرة. كما يتميز بثباته، إذ نادرا ما يغيب عن المباريات.

ما ينتظره: يتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي، ويواجه سبورتينغ لشبونة أوروبيا. ومع إنجلترا، قد يكون عنصرا حاسما في كأس العالم.

5. فيتينيا – باريس سان جيرمان والبرتغال

العقل المدبر لأسلوب باريس سان جيرمان ، حيث يتحكم في إيقاع اللعب بشكل مذهل. يتميز بقدرته على السيطرة والضغط والتمرير المستمر، مع جهد بدني هائل.

ما ينتظره: مواجهة ليفربول في دوري الأبطال، ثم كأس العالم حيث يشكل ثنائيا مميزا مع جواو نيفيز.

6. مايكل أوليس -بايرن ميونيخ وفرنسا

فرض نفسه نجما مؤثرا في بايرن، بأرقام تهديفية وصناعية مميزة. يتميز بمرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في عدة أدوار هجومية.

ما ينتظره: مواجهة ريال مدريد أوروبيا ستكون اختبارا حاسما، إضافة إلى دوره المتزايد مع منتخب فرنسا.

7. بيدري – برشلونة وإسبانيا

العقل المنظم لبرشلونة، حيث تمر كل الهجمات عبره. تحسن بشكل كبير في صناعة الفرص، ويغطي مساحات واسعة داخل الملعب.

ما ينتظره: مع إصابات في الفريق، سيحمل عبئا أكبر، إضافة إلى طموحات إسبانيا في كأس العالم.

8. عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان وفرنسا

الفائز بالكرة الذهبية 2025، يواصل التألق رغم الإصابات. يمتاز بحسمه في المباريات الكبرى، خاصة في الأدوار الإقصائية.

ما ينتظره: مواجهة ليفربول مجددا أوروبيا، مع فرصة للتألق في المراحل الحاسمة كما فعل سابقا سواء مع سان جيرمان أو منتخب فرنسا.

9. إرلينغ هالاند -مانشستر سيتي والنرويج

رغم تراجع نسبي، لا تزال أرقامه قوية (30 هدفا). يظل أحد أخطر المهاجمين في العالم.

ما ينتظره: كأس العالم مع النرويج سيكون فرصة تاريخية، خاصة أنها المشاركة الأولى منذ 1998.

10. فينيسيوس جونيور – ريال مدريد والبرازيل

يقدم موسما قويا، وساهم في بقاء ريال مدريد في سباق اللقب. يتميز بالحسم في اللحظات الكبرى.

ما ينتظره: مواجهة بايرن أوروبيا، ثم كأس العالم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حيث قد يكون ذلك مفتاح تتويجه بالجائزة.