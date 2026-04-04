البرازيلي أوسكار يعلق حذاءه.. مسيرة الألقاب تنتهي بقرار طبي

أعلن البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، لاعب تشيلسي الإنجليزي ومنتخب "السيلساو" السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا في سن 34 عاما، وذلك بعد تشخيصه بمشكلة في القلب.

وجاء هذا القرار المفاجئ بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أوسكار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء الفحوصات البدنية في مركز تدريباتنادي ساو باولو البرازيلي، حيث تبين إصابته بحالة من "الإغماء الوعائي المبهمي"، وهي ناتجة عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وقرر أوسكار إنهاء عقده مع نادي ساو باولو، الذي كان يتبقى فيه عامان، معربا عن حزنه للتوقف في هذا السن بقوله "كنت أرغب في تقديم المزيد لساو باولو واللعب لفترة أطول، فأنا أمتلك القدرة الفنية والعمر المناسب لذلك، لكن للأسف هذا ما حدث".

وأضاف النجم البرازيلي في مقطع فيديو على الموقع الرسمي للنادي أنه سينهي مسيرته في النادي الذي بدأ منه، وسيتفرغ لدعمه كمشجع بعد رحلة كروية طافت به أرجاء العالم، موجها شكره العميق للجماهير التي ساندته منذ عودته وفي محنته الصحية الأخيرة.

وتذخر مسيرة أوسكار بالعديد من الإنجازات، حيث انضم إلى تشيلسي في2012 وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي في موسمه الأول، ثم ثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة في موسم 2014 2015/، مسجلا 38 هدفا في 203 مباريات.

وفي مطلع عام 2017، انتقل أوسكار إلى نادي شنغهاي بورت الصيني في صفقة قياسية، حيث حقق هناك 3 ألقاب للدوري السوبر الصيني، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في ساو باولو في مطلع عام 2025 بعقد كان من المفترض أن يمتد لثلاث سنوات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أوسكار 48 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي، وكان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة "السامبا" التي بلغت نصف نهائي كأس العالم 2014.