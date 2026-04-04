ريال مدريد يوضح الحقيقة الكاملة وراء تشخيص إصابة مبابي

خرج نادي ريال مدريد عن صمته الطويل للرد على التقارير التي زعمت حدوث "خطأ طبي كارثي" في تشخيص إصابة نجمه الأول، وذلك عبر تصريحات حاسمة لمدربه ألفارو أربيلوا.

بدأت القصة مع تقارير فجرتها وسائل إعلام فرنسية، وعلى رأسها شبكة "آر أم سي سبور" الفرنسية عبر الصحفي دانيال ريولو، الذي ادعى أن الطاقم الطبي لريال مدريد ارتكب خطأً فادحاً بعلاج الركبة اليمنى لمبابي، بينما كانت الإصابة الفعلية في ركبته اليسرى.

هذه الأنباء ترددت أصداؤها بقوة في الصحافة الإسبانية، مما وضع المنظومة الطبية للنادي الملكي في مرمى الانتقادات.

رد مبابي

نفى قائد "الديوك" صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، قائلاً: "المعلومات المتعلقة بالركبة الخاطئة غير صحيحة. قد أكون مسؤولاً بشكل غير مباشر؛ فعندما لا تُفصح عما يحدث، تترك مجالاً للتأويل. تواصلي مع ريال مدريد كان واضحاً تماماً".

كما تطرق مبابي بذكاء إلى الضغط الإعلامي حول أداء الفريق في غيابه، مشيراً إلى أنه يتقبل فكرة "أن الفريق يلعب بشكل أفضل بدونه" كنوع من التحدي الإيجابي للعودة بقوة.

أربيلوا يحسم الجدل ويشيد بالتواضع

من جانبه، وضع ألفارو أربيلوا، مدرب الميرنغي، حداً للشائعات أمس الجمعة، مؤكداً على ثقة النادي في رواية اللاعب وطاقمه الطبي. وصرح أربيلوا: "لقد صرح مبابي بوضوح أن هذه المعلومات خاطئة. علينا إغلاق هذا الملف والتركيز على تسجيل الأهداف. كيليان لاعب منخرط للغاية ويتمتع بروح فريق ممتازة".

وعن استبعاد مبابي من التشكيلة الأساسية في "ديربي مدريد" الأخير، أوضح أربيلوا أن التواصل كان مباشراً وأن اللاعب تقبل القرار بكل تواضع، واصفاً العمل معه بـ "الشرف الكبير".

"أيقونة" خارج الملعب أيضاً

وبعيداً عن الإصابة، يواصل صاحب الـ 27 عاماً هيمنته على المشهد الإعلامي، حيث تصدر العناوين بعد ظهوره في إعلان تجاري ضخم لشركة "ليغو" جمع أساطير اللعبة: رونالدو، ميسي، وفينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى ظهوره في برامج حوارية لمناقشة جوانب من حياته الشخصية ومسيرته الاحترافية.

وينتظر عشاق النادي الملكي الآن رؤية مبابي مجدداً على العشب الأخضر، حيث يتنافس مبابي لحجز مكانه في القائمة التي ستواجه مايوركا اليوم السبت في الدوري الإسباني، واضعاً حداً لكل الشكوك الطبية التي حاصرت رحلته المدريدية مؤخراً.