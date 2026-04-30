الفيفا يحسم قضية مشاركة إيران في مونديال 2026

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الخميس، أن إيران ستشارك في مونديال 2026، وذلك خلال كلمته أمام كونغرس الهيئة العالمية لكرة القدم المنعقد في فانكوفر.

وقال إنفانتينو في مستهل خطابه أمام المندوبين "دعوني أبدأ من البداية، مؤكدا فورا وبشكل واضح أن إيران ستشارك بالطبع في كأس العالم 2026″، مضيفا "وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة" التي تستضيف النهائيات بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وألغى الوفد الإيراني، الأربعاء، مشاركته في كونغرس فيفا، مبررا ذلك بما وصفه بـ"سلوك مهين" من شرطة الهجرة عند وصوله إلى مطار تورونتو، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وكانت مشاركة إيران في نسخة هذا العام من البطولة قد اكتنفتها حالة من الغموض منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في شباط/فبراير عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان مسؤولون إيرانيون قد طرحوا فكرة نقل مباريات "تيم ميلي" في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، غير أن إنفانتينو رفض هذا المقترح في وقت سابق.

وفي تطور إضافي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن المبعوث الأميركي الخاص باولو زامبولي طرح فكرة مشاركة إيطاليا بدلا من إيران في كأس العالم.

إلا أن الحكومة الأميركية سارعت لاحقا إلى النأي بنفسها عن هذا الطرح، حيث قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن لاعبي كرة القدم الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب.

سبق أن أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، الأسبوع الماضي أن المنتخب الوطني للرجال يستعد لتقديم "مشاركة فخورة وناجحة" في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وجاء هذا التأكيد الإيراني الرسمي عبر التلفزيون الحكومي ليحسم الجدل الذي ثار حول قدرة ورغبة إيران في السفر إلى أمريكا الشمالية لخوض البطولة التي تنطلق يوم 11 يونيو/حزيران، خاصة بعد الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وأكدت مهاجراني أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا أعلنت فيه الجاهزية الكاملة للمنتخب الوطني للتواجد في مونديال 2026، مشيرة إلى اتخاذ "الترتيبات اللازمة لمشاركة الفريق بشكل يدعو للفخر".

وبحسب البرنامج الرسمي، من المقرر أن تخوض إيران مبارياتها الثلاث في المجموعة السابعة على الأراضي الأميركية في لوس أنجليس ضد نيوزيلندا وبلجيكا، ثم في سياتل ضد مصر.

ومن المفترض أن يقيم المنتخب معسكره خلال البطولة في مدينة توكسون بولاية أريزونا.