بالفيديو.. أوزيل يكشف تفاصيل صادمة عن نهاية مسيرته مع أرسنال

كشف النجم الألماني السابق ذو الأصول التركية مسعود أوزيل أسرارا عن توقف مسيرته الرياضية فجأة.

وقال أوزيل في أحد الملتقيات في ماليزيا يوم الثلاثاء إن دفاعه عن القضايا الإنسانية العادلة والمضطهدين في العالم سبب له عدة مشاكل وأغلق في وجهه أبواب التألق لمزيد من الوقت في الملاعب.

وأضاف: "سمعتُ عن أتراك الإيغور، ثم بحثتُ في الأمر، وكنتُ أعلم أيضا أنني سأقع في مشكلة إذا نشرتُ شيئا. لكنني لم أهتم ونشرت وأنا سعيد بقراري، وبعد ذلك أغلقت إدارة أرسنال الأبواب في وجهي، ولم تسمح لي باللعب".

وتابع بطل العالم عام 2014: "مررتُ بأوقات عصيبة لأنني كنتُ أستمتع بلعب كرة القدم، وهم سلبوا مني ذلك، ما ساعدني هو وجود زوجتي وطفلي بجانبي، لأنها كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة إلي".

كما التمس أوزيل العذر لزملائه السابقين في أرسنال لأن التواصل معه في تلك الفترة كان قد يسبب لهم مشاكل، وفق قوله.

وكانت إدارة الفريق قد أعلنت أنها فسخت التعاقد مع اللاعب بالتراضي لكنه كذبها وقال إن قطع العلاقة التعاقدية كان من طرف واحد.

انتقل أوزيل إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد في صفقة قياسية للنادي آنذاك بلغت نحو 54 مليون دولار. وغادر الفريق في يناير/كانون الثاني 2021 متجها إلى فنربخشة التركي. وأعلن أوزيل اعتزاله كرة القدم نهائيا في مارس/آذار 2023.