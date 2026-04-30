مباراة الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستضيف ملعب القاهرة الدولي القمة الكروية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم.

يتصدر "الفرسان البيض" جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على منافسه الرئيسي، بيراميدز، بينما يتأخر الأهلي بست نقاط.

في الجولة الرابعة، تعثر الزمالك بتعادل سلبي (0-0) أمام إنبي، ليحصد نقطة واحدة فقط في سباق محموم على اللقب.

في المقابل، مُني الأهلي "نادي القرن" بهزيمة ثقيلة 3-0 خارج أرضه أمام بيراميدز في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

يواجه الزمالك الآن ثلاث مباريات حاسمة ضد الأهلي، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا، وهي مباريات قد تحدد مصير البطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك ضد الأهلي غدا الجمعة الأول من مايو/أيار على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

أون سبورتس ON Sport 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي 4-3-3

حراسة المرمى: سليمان

خط الدفاع: بنتايج، عبد المجيد، الونش، محمد إبراهيم

خط الوسط: فتوح، شحاتة، السعيد

خط الهجوم: بانزا، منسي، بيزيرا

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك 4-3-3

حراسة المرمى: شوبير

خط الدفاع: عبد، مرعي، رياض، نبيل

خط الوسط: عطية، ديانغ، عاشور

خط الهجوم: تريزيغيه، محمد طاهر، زيزو

حظوظ الزمالك في التتويج باللقب

إذا فاز الزمالك في جميع مبارياته المتبقية، فسيتوج باللقب بغض النظر عن نتائج منافسيه.

بإمكان النادي حسم اللقب حتى مع الخسارة (فقدان ثلاث نقاط)، شريطة فوز بيراميدز في جميع مبارياته؛ وفي حال التعادل، يتوج الزمالك باللقب بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

بل بإمكان المتصدر الحالي حسم اللقب حتى مع خسارة جميع مبارياته المتبقية، بشرط ألا يحصد بيراميدز أكثر من ثلاث نقاط، وألا يحصد الأهلي أكثر من خمس نقاط.