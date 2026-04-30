كندا ترصد مبلغا ضخما لتأمين منافسات كأس العالم

عززت الحكومة الكندية ميزانية الاستعدادات الأمنية لبطولة كأس العالم 2026 برصد 145 مليون دولار إضافية، في خطوة تهدف إلى تمكين الأجهزة الأمنية في مدينتي تورونتو وفانكوفر من إدارة الحشود وتأمين المنافسات العالمية المرتقبة بصورة مثالية.

ومن المقرر أن تقام 13 مباراة في تورونتو وفانكوفر ضمن البطولة المقررة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وقال وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري في مؤتمر صحفي في تورونتو "سيدعم هذا التمويل المقاطعات والبلديات في جهودها لضمان سلامة الناس أثناء استمتاعهم بالبطولة، وضمان حصول أجهزة إنفاذ القانون على الموارد اللازمة لتنظيم حدث آمن ومنظم بشكل جيد".

وستحصل تورونتو على نحو 45 مليون دولار من هذه الأموال، بينما ستخصص 100 مليون دولار لفانكوفر.

ويأتي هذا الاستثمار بالإضافة إلى 220 مليون دولار خصصتها الحكومة الاتحادية بالفعل للمدن الكندية المضيفة.

وكانت أوتاوا قد خصصت سابقا ما يصل إلى 320 مليون دولار لاستضافة البطولة.