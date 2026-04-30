اتحادان قاريان يدعمان إنفانتينو لولاية رابعة على رأس فيفا

أعلن الاتحاد الآسيوي ونظيره الأفريقي لكرة القدم (كاف) الخميس، دعمهما ترشّح رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو لولاية رابعة على رأس الهيئة الحاكمة العالمية للعبة.

وفي بيان مقتضب عقب اجتماع عُقد على هامش كونغرس فيفا في فانكوفر، قال كاف إنه "وافق بالإجماع" على دعم إنفانتينو عندما يترشح رئيس فيفا لإعادة الانتخاب في عام 2027.

وبدوره، تعهّد الاتحاد الآسيوي بدعم إنفانتينو. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بيان: "فيفا في أفضل وضع له على الإطلاق، ونقدّم دعمنا الكامل والمتواصل لإنفانتينو مرشحا لرئاسة فيفا لولاية 2027-2031، تماما كما دعم الاتحاد الآسيوي وكرة القدم الآسيوية دائما منذ انتخابه في عام 2016".

ويمتلك الاتحادان الأفريقي والآسيوي معا 101 صوت في انتخابات رئاسة فيفا من أصل 211 صوتا. وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) تعهّد أيضا بدعم المسؤول السويسري-الإيطالي في وقت سابق من أبريل/نيسان.

وتولى إنفانتينو رئاسة فيفا عام 2016 في أعقاب فضيحة الفساد التي أدت إلى سقوط سلفه ومواطنه السويسري سيب بلاتر. وأُعيد انتخابه لاحقا للمنصب في عامي 2019 و2023.

وعلى الرغم من أن النظام الأساسي لفيفا يحدّ رؤساء الاتحاد بثلاث ولايات في المنصب، فإن إنفانتينو يُسمح له بالترشح لإعادة الانتخاب العام المقبل بعد أن قرر الاتحاد أن ولايته الأولى الجزئية من عام 2016 إلى عام 2019، التي أعقبت إطاحة بلاتر، لا تُحتسب ضمن العدد الإجمالي.

وواجه إنفانتينو جدلا خلال ولايته بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي مُنح جائزة فيفا للسلام الأولى خلال قرعة كأس العالم العام الماضي.

وأدّى ذلك إلى تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا من قبل مجموعة المناصرة "فير سكوير" (Fair Square) العام الماضي، زعمت فيها أن منح الجائزة خرق لقواعد فيفا المتعلقة بالحياد السياسي.

كما تعرّض إنفانتينو لانتقادات بسبب مبادرات خلال ولايته شملت توسيع كأس العالم إلى 48 منتخبا وإطلاق النسخة المُجدّدة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا العام الماضي.

غير أن المسؤول السويسري أشرف في المقابل على تحقيق إيرادات قياسية خلال ولايته، إذ يُتوقّع أن تدرّ كأس العالم هذا العام ما يُقدَّر بنحو 13 مليار دولار.

كما زاد فيفا في عهد إنفانتينو بشكل كبير التمويل الموزّع على الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا عبر برنامج "فيفا فوروورد" (FIFA Forward).

وفي دورة 2027-2030، تعهّد فيفا بتوزيع نحو 2.7 مليار دولار على الأعضاء، بزيادة قدرها ثمانية أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات.