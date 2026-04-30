تعرض للاضطهاد بسبب غزة.. غاري لينيكر يختار لغة "جريئة" في محطته الجديدة

تحدث نجم المنتخب الإنجليزي السابق غاري لينيكر عن مزايا العمل على منصة "نتفليكس" (Netflix)، وفي مقدمتها القدرة على استخدام الألفاظ الجريئة بعد سنوات طويلة قضاها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

المقدم السابق لبرنامج "مباراة اليوم" على "بي بي سي" سيطلق قريبا أول برنامج يومي على الإطلاق لـ "نتفليكس"، وهو نسخة من بودكاسته "الباقي كرة قدم" لصالح المنصة، وسيُبث طوال كأس العالم في أمريكا الشمالية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الفيفا يحسم قضية مشاركة إيران في مونديال 2026

الفيفا يحسم قضية مشاركة إيران في مونديال 2026 list 2 of 2 اتحادان قاريان يدعمان إنفانتينو لولاية رابعة على رأس فيفا end of list

وخلال حديثه في فعالية لـ "نتفليكس" إلى جانب مسؤولة المحتوى في المملكة المتحدة آن منساه اليوم، استعرض لينيكر بعض مزايا الانتقال من موطنه الإذاعي في "بي بي سي" الذي استمر 25 عاما، والذي غادره وسط جدل بعد نشره فيديو على إنستغرام تضمن إيحاء معاديا للسامية.

في 19 مايو/أيار 2025، أعلنت "بي بي سي" الاستغناء عن خدمات لينيكر بسبب مشاركته منشورا من مجموعة مؤيدة لفلسطين على حسابه الرسمي بإنستغرام، وتضمن صورة لفأر، وهو ما استُخدم تاريخيا إهانة معادية للسامية، قبل أن يحذفه ويعتذر عنه لاحقا، ليتم اتهام النجم الإنجليزي بمعاداة السامية.

وقال: "كنت في الأصل سأعمل مع "بي بي سي" هذا الصيف، لكن ذلك لم يحدث. كنت سأكون في مقرها في سالفورد داخل الصندوق الأخضر، أما الآن فسأكون في مدينة نيويورك مطلا على تايمز سكوير مع ضيوف رائعين وجمهور عالمي".

وأشار لينيكر إلى ميزة أخرى للعمل وهي المرونة الأكبر تجاه استخدام الألفاظ. واستعاد لينيكر واقعة بطولة أمم أوروبا قبل عامين عندما وقع في مشكلة بسبب وصفه أداء منتخب إنجلترا بأنه "سيئ للغاية". وأضاف: "لو قلت إن إنجلترا لعبت بشكل سيئ جدا لما تصدر ذلك العناوين، لكنني استخدمت ذلك التعبير لأنني أهتم. عليك أن تقول الأمور كما هي، وسنواصل فعل ذلك".

تضامنه مع غزة

اشتُهر لينيكر بآرائه السياسية المثيرة التي يشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، في يناير/كانون الثاني 2024، أعاد النجم الإنجليزي نشر تغريدة تطالب بفرض حظر على مشاركة إسرائيل في مباريات كرة القدم الدولية على خلفية عدوانها على قطاع غزة، مما عرّضه لانتقادات حادة ومطالبات بطرده من قناة "بي بي سي".

وأشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى أن لينيكر تعرض لموجة انتقادات من قادة حملة مناهضة العداء للسامية، والنواب في البرلمان لأنه أعاد نشر تغريدة من الحملة الفلسطينية للمقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل (بي دي إس)، وتضمنت بيانا صادرا عن اتحاد كرة القدم الفلسطيني دعا فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية التي فرضت عقوبات على إسرائيل.

ونقلت "ديلي تلغراف"، عن النائب اليهودي المحافظ آندرو بيرسي قوله إن "لينيكر معلق جاهل وليس لديه معلومات عن الشرق الأوسط"، وأضاف أن "بي دي إس هي حملة عنصرية ومعادية للسامية، ويجب ألا يصادق أي شخص يتلقى أموال دافعي الضريبة ويعمل في بي بي سي على حملتها المعادية لليهود".

وفي 11 مايو/أيار 2024، عبّر لينيكر عن تضامنه مع غزة وانتقد الضغوط التي تُمارس على شخصيات بريطانية للصمت تجاه ما يحدث فيها، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "إن ما يحدث في غزة هو أسوأ شيء رأيته في حياتي، وهناك الكثير من الضغوط على الشخصيات في بريطانيا لكي يلتزموا الصمت".

وأضاف "هناك ضغوط شديدة تُمارس ضد الأشخاص الذين يتحدثون علنا ضد إسرائيل، لكن أنا يمكنني التحدث لأنني آمن إلى حد ما ولا أستطيع الصمت".

في فبراير/شباط 2025، وقّع لينيكر ضمن 500 شخصية بارزة على رسالة مفتوحة تطالب "بي بي سي" بإعادة بث فيلم وثائقي بعنوان "غزة.. كيف تنجو من منطقة حرب"، وذلك عبر منصة "بي بي سي آي بلاير".

وقال المدير العام لـ"بي بي سي" تيم ديفي "لقد اعترف غاري بالخطأ الذي ارتكبه، لذا اتفقنا سويا على عدم تقديمه المزيد من البرامج بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما كان صوتا بارزا للشبكة على مدار أكثر من عقدين، ونود أن نشكره على مساهمته".

وردا على ذلك، قال لينيكر، في بيان رسمي، "كرة القدم كانت أساسا لحياتي سواء داخل الملعب أو في أستوديوهات التحليل، وكنت أهتم بها كثيرا وبعملي مع بي بي سي على مدار سنوات طويلة، ولن أكرر ما فعلته بنشر أي شيء معاد للسامية، لأنه أمر يتعارض مع مبادئي".

وأضاف أيضا "أكرر اعتذاري وأسفي الشديد مجددا، وأقر بالخطأ الذي ارتكبته وبالانزعاج الذي تسببت به".