بالفيديو.. حرب إشارات وميداليات بين رونالدو وديميرال تُشعل مباراة النصر والأهلي

شهدت قمة النصر والأهلي في الدوري السعودي أحداثا مثيرة للجدل ومشادات واستفزازات وأعقبتها تصريحات نارية متبادلة.

وفاز النصر على ضيفه الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ30 من دوري روشن.

أحداث مباراة النصر والأهلي

وشهدت المباراة عدة أزمات وحالات فوضى متسلسلة بدأتها الجماهير وامتدت إلى اللاعبين داخل الملعب من خلال مشادات كلامية، وخارجه عبر التصريحات الإعلامية.

وفي أبرز المشاهد، استفز بعض مشجعي الأهلي لاعبي النصر بالإشارة إلى رقم 2، في دلالة إلى تتويج فريقهم بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

ولم تمر هذه الإشارة مرور الكرام على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ردّ بدوره على ذلك قبل إجراء مقابلة تلفزيونية مع القناة مالكة حقوق بث الدوري السعودي.

ورفع رونالدو يده إلى جماهير الأهلي مشيرا لهم بالرقم 5، وهو عدد الألقاب التي حققها في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد (1)، وريال مدريد (4).

ديميرال يستفز جمهور النصر

من جانبه، سخر الدولي التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي من النصر وجماهيره، وشوهد وهو يرفع الميدالية الذهبية لدوري آسيا للنخبة في وجه المشجعين في أرض الملعب.

كما نشر صورتين له حاملا الميدالية على حسابه في إكس، وعلّق على الصورتين بالقول: "للمرة الأولى، هناك ميدالية دوري أبطال آسيا في ملعبهم"، مرفقا ذلك برمز ساخر، في إشارة منه إلى عدم فوز النصر طوال تاريخه بأي لقب في أقوى بطولة بالقارة الصفراء.

وكان ديميرال قد تعرّض قبل نهاية المباراة بقليل، لتدخل قوي من الفرنسي كينغسلي كومان، ليطالب لاعبو الأهلي بطرده لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء.

وبعد صافرة النهاية دخل ديميرال في مشادة مع عدد من لاعبي النصر، ثم تدخّل البرتغالي خورخي جيسوس مدرب "العالمي" في محاولة لاحتواء الموقف.

وتطور الموقف بعدما قام كومان برفع علم النصر أمام ديميرال، لتتطور الأمور إلى مشادة جديدة، بينما جال محمد سيماكان مدافع "العالمي" بالعلم أيضا في أرجاء الملعب أمام لاعبي الأهلي وجماهيره.

وصبّ ديميرال البنزين على النار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بتصريحات اتهم فيها النصر بالحصول على مساعدات تحكيمية من أجل التتويج ببطولة الدوري.

وقال ديميرال: "شاهدوا الإصابة في قدمي ومع ذلك لم يحرك الحكم ساكنا"، تذكيرا منه بتدخل كومان.

وأضاف: "في كل الأحوال يحاولون مساعدة النصر لتحقيق البطولات، هذا عار. لكن الأهلي والحمد لله يفوز دائما دون مساعدة أحد".

شرارة الأزمة

وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت قبل بداية المباراة، حين استقبلت جماهير النصر نظيرتها في الأهلي بطريقة يمكن وصفها بالاستفزازية.

ورددت جماهير النصر بصوت موحد "صغير وهابط، رجع يهايط"، في تذكير منها بهبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى أواخر موسم 2021-2022، وجاء هذا التصرّف بعد 3 أيام فقط من تتويج الأخير بأبطال آسيا للنخبة.

وعزّز النصر صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ملاحقه الهلال الذي لعب مباراة أقل، بينما تجمّد رصيد الأهلي عند 66 نقطة مع مباراة أقل أيضا أبقته في المركز الثالث، ليبتعد الأخير كثيرا عن صراع المنافسة على اللقب قبل 4 جولات من النهاية.