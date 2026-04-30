الشرطة الكندية تحرم إنفانتينو من امتيازات رؤساء الدول قبل كونغرس الفيفا

أعلنت الشرطة في مدينة فانكوفر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو لن يحظى بمرافقة الشرطة له أثناء حضور الجمعية العمومية (كونغرس الفيفا) اليوم الخميس في المدينة الكندية، في حين نف فيفا تقديم مثل هذا الطلب.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن نائب قائد الشرطة دون تشابمان قوله في بيان: "إن المواكب الرسمية التي يتم فيها إيقاف حركة المرور مخصصة لرؤساء الدول".

وأضاف "بما أن المسؤولين التنفيذيين في فيفا لا يستوفون معايير الشخص المحمي دوليا، والتي تبرر مثل هذه المرافقة، فقد تم رفض الطلب".

كان من شأن المرافقة أن تتضمن إغلاق الطرق والتقاطعات بالإضافة إلى عدم الالتزام بإشارات المرور، من بين أمور أخرى.

وذكر فيفا في وقت مبكر من اليوم الخميس على منصة "إكس" أنه "لم يطلب أبدا مستوى محددا من موكب الشرطة لرئيس الفيفا".

وأضاف: "لم يكن رئيس فيفا على علم بأي طلبات من السلطات تتعلق بوسائل نقله وأمنه لحضور مؤتمر فيفا السادس والسبعين، ولم يشارك فيها".

وقام فيفا بعدة أنشطة في فانكوفر هذا الأسبوع، بما في ذلك اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.

ويجمع الكونغرس السنوي كل أعضاء الاتحادات ويقام في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ومدينة فانكوفر واحدة من المدن التي تستضيف بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز المقبلين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أما المدينة الكندية الثانية التي تستضيف مباريات بالبطولة، فهي تورونتو.

ومن المقرر أن يُعقد كونغرس فيفا اليوم الخميس في مدينة فانكوفر، ويكتسب أهمية بالغة كونه يأتي قبل شهر ونصف تقريبا من انطلاق كأس العالم 2026.

وستناقش فيفا خلال المؤتمر الذي ستشارك فيه الاتحادات الـ211 الأعضاء، قضايا جوهرية تخص المونديال، أبرزها على الإطلاق مشاركة إيران في البطولة.