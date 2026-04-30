بالفيديو.. اتحاد العاصمة يحسم "كلاسيكو النهائي" ويتوج بكأس الجزائر

عزز نادي اتحاد العاصمة رقمه القياسي وتوج بلقب كأس الجزائر لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على منافسه شباب بلوزداد 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الخميس على استاد نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة الجزائر.

ولعب نادي اتحاد العاصمة للمرة الـ19 في تاريخه في نهائي بطولة كأس الجزائر لكرة القدم، لكنه خاض سبع مباريات ضد شباب بلوزداد الذي تجرع مرارة الهزيمة للمرة الرابعة أمام غريمه، وكرر اتحاد العاصمة سيناريو الموسم الماضي حين تغلب على المنافس ذاته في النهائي، ليؤكد تفوقه في مواجهات الفريقين.

وفي مباراة اليوم، افتتح اتحاد العاصمة التسجيل في الدقيقة 22 بواسطة درامان كاماجاتي، إثر تمريرة بينية من زميله إبراهيم بن زازة، ليطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وواصل اتحاد العاصمة هجومه رغم محاولات شباب بلوزداد للعودة إلى أجواء اللقاء، ليضيف الهدف الثاني قبل صفارة نهاية الشوط الأول بواسطة أحمد خالدي في الدقيقة 44 بتسديدة استقرت في المرمى بعد خروج خاطئ من الحارس فريد شعال.

وبعد التغييرات التي أحدثها الجهاز الفني لشباب بلوزداد بإشراك بلال بوكرشاوي ولطفي بوصوار تحسنت طريقة لعب الفريق بعض الشيء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، اندفع بلوزداد نحو الهجوم لتقليص الفارق والعودة في النتيجة وهو ما تحقق في الدقيقة 62 حينما سجل يونس واسع هدف تقليص الفارق من ضربة رأس متقنة مستفيدا من ركلة حرة نفذها عبد الرؤوف بن غيث.

لكن اتحاد العاصمة تمكن من الحفاظ على تماسكه الدفاعي في الدقائق المتبقية ليحسم اللقاء لصالحه ويظفر باللقب.

ويشكل هذا التتويج دفعة معنوية كبيرة لاتحاد العاصمة قبل خوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تنتظره مواجهة مرتقبة أمام الزمالك المصري.