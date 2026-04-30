ضريبة الهوس الكروي… ملصقات مونديال 2026 الأغلى في التاريخ

بينما تترقب الجماهير صافرة انطلاق مونديال 2026، يواجه عشاق جمع ملصقات "بانيني" تحديا من نوع خاص، لا يتعلق بمهارات المراوغة، بل بميزانية الجيوب.

ومنذ أن أطلقت شركة "بانيني" الإيطالية أول مجموعة ملصقات خاصة بكأس العالم عام 1970 في المكسيك، تحولت محاولة إكمال الألبوم -التي غالبا ما تنتهي بالفشل- إلى هوس عالمي لدى المشجعين الصغار، وأصبح تبادل الملصقات في الملاعب طقسا لا غنى عنه.

فاتورة "الإكمال" الباهظة

لكن كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستشكل التحدي الأكبر حتى الآن، وقد تتطلب إنفاق جزء كبير من مصروف الجيب.

ومع مشاركة 48 منتخبا في البطولة المقررة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وهي النسخة الأكبر في ‌تاريخ كأس العالم، سيحتاج هواة الجمع إلى 980 ملصقا فريدا، من بينها 68 ملصقا "خاصا"، لإكمال ألبوم مكون من 112 صفحة، والذي سيطرح للجمهور غدا الخميس.

ويبلغ سعر الحزمة الواحدة، التي تضم سبعة ملصقات، 1.69 دولار في بريطانيا، ما يعني أنه حتى في ظل حظ مثالي وغير واقعي، ودون أي ملصق مكرر، ستكون هناك حاجة إلى 140 حزمة بكلفة إجمالية تصل إلى 236 دولارا.

لكن من الناحية الإحصائية، قد يتطلب استكمال المجموعة شراء أكثر من ألف حزمة للحصول على جميع اللاعبين، ما يرفع الكلفة إلى ما ما يقارب ألف و300 دولار.

إطلاق المجموعة الأكبر

وأطلقت "بانيني" أكبر مجموعة في تاريخها خلال فعالية خاصة أقيمت في ملعب ويمبلي أمس الثلاثاء، حيث استعاد لاعبو إنجلترا السابقون ديفيد جيمس وجون بارنز وجاري كاهيل ذكريات طفولتهم مع البحث عن الملصقات.

وقال كاهيل مدافع تشلسي السابق "نشأت على جمع ملصقات بانيني وتبادلها مع الأصدقاء في المدرجات، ومحاولة إكمال الألبوم في كل بطولة. بالنسبة لي، كان الألبوم دائما يمثل الانطلاقة الحقيقية لكأس العالم".

وأضاف "رؤية صورتي ضمن المجموعة كانت لحظة فخر نادرة، وتجسيدا لكيفية تحول هذه الملصقات إلى جزء من قصة كل كأس عالم".

وأكدت شركة بانيني أنها ستنظم "متاجر تبادل" مباشرة في أنحاء بريطانيا خلال مايو/أيار، لإتاحة الفرصة أمام الهواة للعثور على الملصقات "الأساسية"، فيما ستجوب "حافلة الملصقات" مختلف المناطق لتوزيع الحزم والألبومات.

ومع تلاشي حمى كأس العالم، قد يكون من الحكمة الاحتفاظ بالملصقات المكررة، إذ تحظى ‌الإصدارات ‌القديمة بسوق نشطة ومزدهرة.

وفي عام 2021، بيع ملصق لشركة بانيني يعود إلى عام 1979، ويُظهر دييغو مارادونا في سن 19، مقابل 634 ألف دولار في مزاد علني.