رياضة|الدوري الإنجليزي

أطول عقوبات إيقاف اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي

حفظ

Eric Cantona Sandro Tonali Mykhailo Mudryk
من اليمين مودريك وتونالي وكانتونا نجوم لعبو في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (غيتي إيميجز)
Published On 30/4/2026

تزخر سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز بسلسلة من القصص التي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، حيث لم تكن العقوبات مجرد أرقام في تقارير انضباطية، بل لحظات فارقة غيّرت مسارات لاعبين واهتزت على وقعها أندية كبرى.

فبين التدخلات العنيفة، وقضايا المنشطات، ومخالفات المراهنات، وجد عدد من النجوم أنفسهم ضمن قوائم "الغياب القسري الطويل"، في مشاهد عكست صرامة القوانين الإنجليزية وحجم الحساسية المحيطة بسلوك اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفي هذا السياق، رصد موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) أبرز هذه العقوبات التي هزّت أركان الكرة الإنجليزية، وكشفت كيف يمكن لقرار إداري واحد أن يغيّر مسار لاعب من القمة إلى التوقف الإجباري، أو من النجومية إلى الغياب الطويل عن الأضواء.

8- إيفان توني: (8 أشهر)

وُجهت إلى لاعب برينتفورد السابق تهمة انتهاك لوائح المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الاشتباه في ارتكابه 232 مخالفة لقوانين المراهنات خلال فترة امتدت لأربع سنوات بين عامي 2017 و2021.

وتشير القضية إلى خروقات متكررة للأنظمة المنظمة للمراهنة داخل كرة القدم الإنجليزية، وهي قواعد صارمة تمنع اللاعبين من المشاركة في أي نشاط يتعلق بالمراهنات المرتبطة بالمباريات أو المنافسات الرسمية.

BRENTFORD, ENGLAND - MAY 19: Ivan Toney of Brentford looks on during the Premier League match between Brentford FC and Newcastle United at Brentford Community Stadium on May 19, 2024 in Brentford, England. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images)
إيفان توني انتقل إلى الدوري السعودي وينشط بألوان نادي الأهلي (غيتي إيميجز)

7- ريو فرديناند (8 أشهر)

في ديسمبر/كانون الأول 2003، غاب المدافع الإنجليزي ريو فرديناند لاعب مانشستر يونايتد عن فحص منشطات كان مجدولا ضمن الإجراءات الروتينية، مبررا ذلك بأنه نسي الموعد بسبب انشغاله بالتسوق.

ورغم أنه خضع للفحص في وقت لاحق واجتازه دون أي مشاكل، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لم يتعامل مع الواقعة بتهاون، وقرر فرض عقوبة إيقاف لمدة 8 أشهر بحقه.

هذا القرار كان له تأثير كبير على مسيرته الدولية، إذ حرمه من المشاركة مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2004، في واحدة من أكثر لحظات مسيرته جدلا خارج الملعب.

BIRMINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 22: Rio Ferdinand, English former professional footballer and current television pundit, presents with TNT Sports prior to the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 match between Aston Villa FC and Bologna FC 1909 at Villa Park on October 22, 2024 in Birmingham, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
ريو فرديناند المدافع الصلب وأحد أساطير نادي مانشستر يونايتد (غيتي)

6- إريك كانتونا (9 أشهر)

في واحدة من أشهر الوقائع في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، فاجأ النجم الفرنسي إريك كانتونا لاعب مانشستر يونايتد الجميع في يناير/كانون الثاني 1995، عندما وجه ركلة "كونغ فو" لأحد مشجعي كريستال بالاس بعد طرده خلال المباراة.

إعلان

ردّ الفعل العنيف كلفه عقوبة صارمة شملت إيقافا لمدة 9 أشهر، إلى جانب 120 ساعة من الخدمة المجتمعية وغرامة مالية، في حادثة هزّت صورة اللاعب آنذاك وأثارت جدلا واسعا في الإعلام الإنجليزي والعالمي.

ورغم ذلك، عاد كانتونا لاحقا إلى الملاعب ليواصل مسيرته، في حين وصف الحادثة في تصريحات لاحقة بشكل مفاجئ بأنها "أفضل لحظة" في مسيرته، في تعبير أثار بدوره الكثير من الجدل حول شخصيته وطريقة نظره لتلك المرحلة.

MANCHESTER, ENGLAND - JUNE 10: Eric Cantona of the Rest of the World looks on prior to the Soccer Aid for UNICEF 2018 match between England and the Rest of the World at Old Trafford on June 10, 2018 in Manchester, England. (Photo by Lynne Cameron/Getty Images)
إريك كانتونا خلال مباراة خيرية مع منظمة يونيسيف لفائدة الأطفال عام 2018 (غيتي)

5- مارك بوسنيتش (9 أشهر)

انتهت مسيرة الحارس الأسترالي-البوسني مارك بوسنيتش فعليا مع تشيلسي في سبتمبر/أيلول 2002، بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين، في قضية أحدثت صدمة كبيرة في الكرة الإنجليزية آنذاك.

ورغم محاولاته تقديم استئناف لتخفيف العقوبة، فإن القرار النهائي ترك أثرا بالغا على مسيرته، حيث أدى إلى انهيار مسار حارس كان يُنظر إليه كأحد أبرز الأسماء في مركزه خلال فترة تألقه.

وبعد الإيقاف، دخل بوسنيتش في فترة ابتعاد طويلة عن الملاعب امتدت لنحو 5 سنوات كاملة، قبل أن يحاول لاحقا العودة دون أن يستعيد بريقه السابق أو مكانته في القمة.

21 Oct 2001: Mark Bosnich of Chelsea in action during the FA Barclaycard Premiership match against Leeds United played at Elland Road, in Leeds, England. The match ended in a 0-0 draw. Mandatory Credit: Michael Steele /Allsport
الكوكايين أنهى مسيرة الحارس مارك بوسنيتش (غيتي)

4- ساندرو تونالي (10 أشهر)

بعد صفقة ضخمة بلغت (ما يعادل تقريبا 70 مليون دولار أمريكي)، تلقّى نيوكاسل صدمة قوية بإيقاف لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، القادم من ميلان، لمدة 10 أشهر كاملة بسبب خروقات تتعلق بقواعد المراهنات في إيطاليا وإنجلترا.

العقوبة جاءت لتضرب موسم اللاعب الجديد مع النادي الإنجليزي في الصميم، إذ حرمته عمليا من المشاركة في معظم مباريات الموسم الأول، كما أبعدته عن بطولة يورو 2024 مع المنتخب الإيطالي، في واحدة من أكبر الانتكاسات المبكرة في مسيرته بعد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

Soccer Football - Premier League - Newcastle United v AFC Bournemouth - St James' Park, Newcastle, Britain - April 18, 2026 Newcastle United's Sandro Tonali reacts Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
الإيطالي ساندرو تونالي متألق بشكل لافت هذا الموسم مع نيوكاسل يونايتد (رويترز)

3- أبيل خافيير (12 شهرا)

دخل المدافع البرتغالي أبيل خافيير تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من الباب الضيق في عام 2005، بعدما أصبح أول لاعب في البريميرليغ يُعاقب بسبب تعاطي المنشطات، إثر ثبوت استخدامه مادة ديانابول المحظورة وكان يلعب وقتها لنادي ميدلزبره.

وكانت العقوبة الأولية قد بلغت 18 شهرا من الإيقاف، قبل أن يتم تخفيضها لاحقا إلى عام واحد فقط بعد استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، في قضية شكلت حينها سابقة لافتة في الكرة الإنجليزية وأعادت فتح النقاش حول الرقابة الصارمة على ملف المنشطات في كرة القدم.

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 21: Abel Xavier of Liverpool during the Legends of the North match between Manchester United and Liverpool at Old Trafford on May 21, 2022 in Manchester, England. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)
البرتغالي أبيل خافيير خلال مباراة خيرية مع نادي ليفربول الإنجليزي عام 2012 (غيتي)

2- جوي بارتون (13 شهرا)

المشاغب جوي بارتون لم يكن بعيدا عن دائرة العقوبات الطويلة، إذ تعرض لإيقاف قاسٍ بلغ 13 شهرا بسبب مخالفات متكررة وخطيرة تتعلق بقواعد المراهنات في كرة القدم الإنجليزية.

هذه العقوبة لم تكن مجرد إيقاف عابر، بل شكّلت نقطة تحول حاسمة في مسيرته، حيث أثّرت بشكل مباشر على استمراريته في الملاعب وساهمت في تسريع نهاية مشواره الاحترافي على أعلى مستوى.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 07: Former Olympique Marseille player and current Bristol Rovers manager, Joey Barton looks on from the crowd during the UEFA Champions League group D match between Tottenham Hotspur and Olympique Marseille at Tottenham Hotspur Stadium on September 07, 2022 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
تحول جوي بارتون للتدريب بعد اعتزاله ودرب نوادي عدة بينها بريستول (غيتي)

1- ميخايلو مودريك (4 سنوات):

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف نجم تشيلسي، لمدة 4 سنوات، لكن اللاعب قرر استئناف القرار.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، تم إيقاف جناح تشيلسي، ميخايلو مودريك، لمدة 4 سنوات بسبب مخالفة تتعلق بتعاطي المنشطات.

وتم إيقاف مودريك مؤقتا في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة في اختبار المخدرات، حيث تم العثور على مادة ميلدونيوم المحظورة في عينة بول أثناء قيامه بمهمة دولية مع أوكرانيا.

WOLVERHAMPTON, ENGLAND - AUGUST 25: Mykhailo Mudryk of Chelsea runs with the ball during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers FC and Chelsea FC at Molineux on August 25, 2024 in Wolverhampton, England. (Photo by David Rogers/Getty Images)
الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي عوقب بسبب المنشطات لمدة 4 سنوات (غيتي)
المصدر: الصحافة البريطانية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

