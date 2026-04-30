ظهير منتخب إنجلترا السابق يعلن اعتزاله عن 40 عاما

أعلن الظهير السابق لمنتخب إنجلترا آشلي يانج اليوم الخميس، أنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، ليسدل الستار على مسيرته التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

وخاض يانج (40 عاما)، الذي يلعب حاليا في صفوف إبسويتش تاون المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أكثر من 750 مباراة في مسيرته مع الأندية وسجل 88 هدفا خلال فترات لعبه مع واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وإيفرتون.

وكتب يانج في منشور عبر تطبيق إكس "من سيفتون رود إلى فيكارج رود (ملعب واتفورد)، وإلى فيلا بارك وإلى ويمبلي وإلى أولد ترافورد وإلى سان سيرو ثم العودة إلى فيلا بارك ثم جوديسون بارك وأخيرا إلى بورتمان رود. لقد كانت رحلة مليئة بالمغامرة لا يمكنني أن أحلم بها إلا وأنا صبي".

وأضاف "لكن لكل حلم نهاية، ومن الممكن أن تكون مباراة السبت الأخيرة في مسيرتي الاحترافية".

وبدأ يانج مسيرته في واتفورد، حيث خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في عام 2003، ولعب دورا رئيسيا في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2006.

وانتقل في عام 2007 إلى أستون فيلا، حيث أصبح أحد أكثر اللاعبين فعالية في الدوري، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين في عام 2009.

وأدى مستواه الرائع إلى انتقاله لمانشستر يونايتد في عام 2011 تحت قيادة المدرب أليكس فيرغسون، وكانت أفضل فتراته في أولد ترافورد، بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2012-2013، وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2016، والدوري الأوروبي في عام 2017.

وخلال تسعة مواسم قضاها في مانشستر يونايتد، تحول من جناح هجومي إلى ظهير، ثم أصبح قائدا للفريق قبل رحيله في عام 2020.

وقضى يانج موسما واحدا في إيطاليا مع إنتر ميلان، حيث فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2020-2021. ليعود بعد ذلك إلى صفوف أستون فيلا قبل أن ينتقل لاحقا إلى إيفرتون ثم إبسويتش.

إعلان

وعلى الصعيد الدولي، خاض يانج 39 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا بين عامي 2007 و2018، ومثل بلاده في بطولة أمم أوروبا عام 2012 وكأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.