موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

في مواجهة مرتقبة تحمل طابع القمة، يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول، مساء اليوم السبت 4 أبريل/ نيسان 2026، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي

وتنطلق القمة بين مانشستر سيتي وليفربول الساعة الثانية و45 دقيقة ظهرا بتوقيت قطر والسعودية (14:45)، (13:45) بتوقيت مصر و (12:45) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تبث قنوات بين سبورتس المواجهة القوية عبر

beIN SPORTS 1

مواجهات نارية بين مانشستر سيتي وليفربول

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بعد تحوله من منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث كان قد واجه أرسنال، ليصب تركيزه الآن على مواصلة مشواره في كأس الاتحاد، في اختبار صعب أمام ليفربول.

وتُظهر الأرقام التاريخية تفوقًا نسبيًا لليفربول في المواجهات المباشرة بين الفريقين، إذ التقيا في 200 مباراة، حقق خلالها "الريدز" 95 انتصارًا، مقابل 52 فوزًا لمانشستر سيتي، فيما حسم التعادل بقية المواجهات.

أما على ملعب الاتحاد، فتبدو المنافسة أكثر تقاربًا، حيث حقق كل فريق 36 انتصارًا، في مؤشر على الندية التي تميز مواجهاتهما.

الكفة لليفربول أمام السيتي في كأس الاتحاد

وفي إطار كأس الاتحاد الإنجليزي تحديدًا، التقى الفريقان في 8 مباريات سابقة، فاز ليفربول في 4 منها، مقابل انتصارين لمانشستر سيتي، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، ما يمنحه دفعة معنوية قبل لقاء السبت، الذي يُرجح أن يشهد أفضلية نسبية للفريق السماوي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا.