موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وقنوات البث الناقلة

يحتضن ملعب متروبوليتانو قمة نارية تجمع أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، مساء اليوم السبت 4 أبريل/نيسان، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مبارة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة على ملعب متروبوليتانو اليوم السبت 4 أبريل/نيسان 2026 في العاصمة مدريد.

وتنطلق قمة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية، (21:00) بتوقيت مصر و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

beIN SPORTS 1

أتلتيكو ضد برشلونة.. صراع اللقب

يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، ساعيا لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، رغم خسارته الأخيرة أمام ريال مدريد.

في المقابل، يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، ويعيش فترة مثالية بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، ما يعزز حظوظه في حسم اللقب.

أرقام تعكس قوة برشلونة وأتلتيكو

سجل برشلونة 78 هدفا هذا الموسم، بمعدل 2.7 هدف في المباراة، وهو الأقوى هجوميا في الدوري، كما يتميز بثبات تهديفي لافت بتسجيله في جميع مبارياته حتى الآن.

في المقابل، يظهر أتلتيكو مدريد قوة كبيرة على ملعبه، حيث يسجل 2.27 هدف ويستقبل 0.8 فقط في المباراة، مع فوزه في 13 من آخر 14 مباراة على أرضه.

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو

تميل الكفة مؤخرا لصالح برشلونة، الذي فاز في 4 من آخر 5 مواجهات بين الفريقين، وكان آخرها انتصارا واضحا 3.0 في مارس/آذار 2026.