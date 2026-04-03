موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره التعاون على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال ضد التعاون يوم السبت 4 أبريل/نيسان 2026، بملعب المملكة أرينا بالرياض.

وتنطلق المباراة في حدود الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، (20:00) بتوقيت مصر و(19:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون

تبث قنوات الثمانية الدوري السعودي

thmanayah

يدخل الهلال اللقاء في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، دون أي خسارة هذا الموسم، مواصلا سلسلة مميزة جعلته أحد أبرز المنافسين على اللقب.

في المقابل، يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 45 نقطة، ويسعى لتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.

تاريخ مواجهات الهلال والتعاون

تميل الأفضلية للهلال، الذي فاز في 4 من آخر 5 مواجهات بين الفريقين، مقابل تعادل واحد. وكان آخر لقاء بينهما في فبراير/شباط 2026 قد انتهى بالتعادل 1-1.