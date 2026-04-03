"لا يصدق".. مبابي يمتدح ميسي ويحكي تجربته مع لويس إنريكي

أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، إعجابه الشديد بزميله السابق في باريس سان جيرمان الفرنسي وأسطورة برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تذكر بعض الفترات معه في لقاء عبر مدونة صوتية.

وقال مبابي في تصريحات نشرها موقع "فوت ميركاتو": "ميسي لاعب لا يصدق وهذه حقيقة، أنه ليس كنيمار أنه يقوم بكل شيء بطريقة رائعة".

وأضاف: "سأخبرك بقصة في أحد الأيام كانت التدريبات قد انتهت في باريس، وكنت أنا ونيمار من بين أفضل اللاعبين، وحينما وصل ميسي سددنا عشر تسديدات، سجلت أنا ونيمار6 أو 7، سدد ميسي تسع مرات وسجل نفس الهدف في المرات التسع، جميعهم هزوا الشباك، كنت أنظر إليه وكأنني أقول هذا أمر لا يصدق".

وعن مدربه السابق في باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي قال مبابي: "أنه مدرب رائع حقا أنه يقول دائما ما يفكر به".

وأضاف: "في الشهر الأول لم أكون موجودا وحينما عدت ظننت أن الأمور ستكون صعبة معي لأنني كنت سأغادر بالفعل، كما تعلم كانت تربطني به علاقة جيدة".

وتابع مبابي: "بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لم أكن أشارك وكان دائما يبقيني للعب في دوري الأبطال، كان نصف عقلي في باريس والآخر في مدريد، لذلك لم أنتفع أبدا من ذلك، لقد استمتعت بالأمر كمحب لكرة القدم، لاحقا قدرت تلك اللحظات جيدا لأنني أحب اللعبة وكما ترى حينما تحب لعبة كرة القدم فأنت تشاهدها مهما حدث".