ليست إصابة ملاعب.. استنفار كولومبي بعد نقل خاميس رودريغيز إلى المستشفى

سادت حالة من القلق في الأوساط الرياضية الكولومبية عقب الإعلان عن نقل قائد المنتخب الوطني ونجم نادي مينيسوتا يونايتد الأمريكي، خاميس رودريغيز، إلى المستشفى بشكل مفاجئ، وذلك قبل 69 يوما على انطلاق صافرة البداية لكأس العالم 2026.

وخاض المنتخب الكولومبي مؤخرًا مباراتين ضد كرواتيا وفرنسا في الولايات المتحدة استعداد لكأس العالم. ولعب رودريغيز 63 دقيقة في كل مباراة، حيث خسر فريقه بنتيجة 2-1 ثم 3-1.

ليست إصابة ملاعب

وأكد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيان رسمي أن هداف مونديال 2014 خضع للمراقبة الطبية لمدة 72 ساعة إثر تعرضه لحالة "جفاف حاد" ظهرت أعراضها في اليوم التالي لمباراة كولومبيا الودية أمام فرنسا.

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب على أن الوعكة الصحية "غير رياضية"، مشيراً إلى أنها لا تتعلق بأي إصابات عضلية أو هيكلية قد تعيق نشاطه الكروي، وطمأن الجماهير بأن حالة اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً تشهد تحسناً ملحوظاً وتطوراً مستمراً.

تحدي الحرارة ومخاوف الغياب

وربطت تقارير بين الحالة الصحية لرودريغيز والمجهود البدني الكبير الذي بذله في مباراتي كرواتيا وفرنسا الوديتين، حيث لعب 63 دقيقة في كل منهما تحت درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 26 مئوية.

ومن المتوقع أن يغيب "الفتى الذهبي" عن مواجهة فريقه مينيسوتا يونايتد القادمة في الدوري الأمريكي ضد لوس أنجلوس غالاكسي كإجراء احترازي.

الحلم الأخير

يأمل خاميس، الذي يمتلك مسيرة حافلة في أوروبا مع أندية ريال مدريد وبايرن ميونخ وإيفرتون، في قيادة "لوس كافيتيروس" إلى أبعد نقطة في مونديال 2026 (أمريكا، المكسيك، كندا)، خاصة بعد غياب المنتخب عن نسخة قطر 2022.

وكان رودريغيز قد صرح مؤخراً عن تفاؤله بإقامة البطولة في أمريكا الشمالية، قائلاً:

"اللعب هنا أمر إيجابي للغاية؛ فالملاعب تمتلئ باللون الأصفر في كل مرة نلعب فيها. سيكون مشهداً مذهلاً نأمل أن يستمتع به المشجعون بكل تفاصيله".

إعلان

وتلعب كولومبيا إلى جانب أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والبرتغال، وتُعلق الجماهير آمالاً عريضة على جاهزية قائدها التاريخي لاستعادة توهجه الذي أبهر العالم قبل 12 عاماً في البرازيل.