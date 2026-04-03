فهود الكونغو والمونديال.. من إرث موبوتو إلى حلم الحرية والمجد

DR Congo players and coaching staff celebrate after winning the match and qualifying for the World Cup during the 2026 FIFA World Cup qualifiers final playoff football match between the Democratic Republic of the Congo and Jamaica at the Akron Stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico, on March 31, 2026.
منتخب الكونغو الديمقراطية نجح في التأهل للمونديال بعد مشاركة منذ 52 سنة بقيت جرحا غائرا في الذاكرة الكونغولية (الفرنسية)
مهدي الزغديدي
Published On 3/4/2026

تأهل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بفوزه (1-0) على جامايكا في نهائي الملحق العالمي. وسجل أكسيل توانزيبي هدف التأهل في الدقيقة المئة من عمر اللقاء، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

لكنّ هذا التأهل ليس مجرد نتيجة في سجلات الفيفا، إنه استعادة لهوية طُمست بالخوف والقمع قبل أكثر من نصف قرن، حين خرج منتخب "زائير" من مونديال 1974 ملطخا بعار لم يختره لاعبوه.

حين كانت الكرة تُركل خوفا لا شغفا

في عام 1974، دخل منتخب زائير -الاسم السابق للكونغو الديمقراطية- التاريخ من أوسع أبوابه، إذ كان أول منتخب من أفريقيا جنوب الصحراء يشارك في كأس العالم.

لكن الديكتاتور موبوتو سيسي سيكو لم ير في هذه المشاركة سوى منصة لاستعراض قوته. فقد أغدق على اللاعبين المال والوعود، قبل أن تُسرق مكافآتهم في ألمانيا على يد مسؤولين من حاشيته، فانهار الفريق نفسيا وخسر أمام يوغوسلافيا بتسعة أهداف مقابل لا شيء.

وبلغ الإرهاب ذروته قبيل مواجهة البرازيل، حين أرسل موبوتو حرسه الجمهوري بتهديد صريح: لا عودة أحياء إن استقبلتم أربعة أهداف، لم يكن الملعب ساعتها ميدان رياضة، بل كان ساحة للنجاة.

لاعبو زائير شاركوا في مونديال 1974 تحت ضغط سياسي (مواقع التواصل)

ركلة الذعر.. ما لم تروه الكاميرات

لا يزال محبّو الكرة يتداولون بضحكة ساخرة مشهد خروج المدافع مويبو إيلونغا من الجدار دون إذن ليركل الكرة قبل تنفيذ البرازيليين ضربة حرة. غير أن ما بدا جهلا بالقوانين كان في الحقيقة صرخة استغاثة خرجت من لاعب مرتعش خوفا. أراد إيلونغا الحصول على بطاقة حمراء أو إهدار الوقت، وكان اللاعبون يراقبون ساعة الملعب لا كعداد للمتعة بل كعداد للنهاية. أدرك اللاعبون أنهم يلعبون بأرواحهم، لا بسمعتهم.

وقال إيلونغا لاحقا إنه كان يعرف القواعد، لكنه كان يرتجف. كانوا يلعبون من أجل البقاء، لا من أجل الفوز.

انتهى اللقاء بخسارة (3-0)، وأفلت اللاعبون بحياتهم جسديا، لكنهم لم ينجوا من انتقام موبوتو، فقد صادر ممتلكاتهم ومنعهم من الاحتراف، فتحوّل نجوم القارة إلى ظلال منسية في شوارع العاصمة كينشاسا.

نجح "موبوتو سيكو" في تركيز جهوده على استخراج الموارد الطبيعية من أجل مصلحته الشخصية، دون أن يلتفت إلى الحاجة إلى بناء جيش قوي يحمي بلاده.
انتقم موبوتو سيكو من اللاعبين فصادر ممتلكاتهم ومنعهم من الاحتراف ودمر حياتهم (رويترز)

مونديال 2026: زئير الفهود بالحب لا بالرعب

عادت الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم بعد غياب 52 عاما، لتنضم إلى البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان في المجموعة الـ11. وأصبح المنتخب الكونغولي العاشر من القارة الأفريقية الذي سيشارك في مونديال 2026.

وسجّل هدف التأهل أكسيل توانزيبي، لاعب بيرنلي الحالي ومانشستر يونايتد السابق، من متابعة لكرة عرضية في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول. لاعب يحمل جواز سفر أوروبيا، لكن قلبه كان كونغوليا خالصا تلك الليلة.

الفارق الجوهري بين جيلي 1974 و2026 ليس في مستوى اللعب وحده، بل في أن هؤلاء اللاعبين يخرجون إلى الميدان دون رصاصة فوق رؤوسهم. يحترفون في أوروبا، يعيشون بعيدا عن قبضة السياسة، ويحملون أحلاما شخصية ووطنية في آن واحد.

ZAPOPAN, MEXICO - MARCH 31: Axel Tuanzebe of Congo DR and Leon Bailey of Jamaica compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Play-Off tournament final match between Congo DR and Jamaica at Estadio Guadalajara on March 31, 2026 in Zapopan, Mexico. Agustin Cuevas/Getty Images/AFP (Photo by AGUSTIN CUEVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
انتصار على الإرث قبل البطولة

هذه هي المرة الثانية التي تتأهل فيها الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم، بعد أكثر من نصف قرن على مشاركتها الأولى عام 1974 حين كانت تُعرف باسم زائير.

فإن كان جيل 1974 قد لعب وسيف التهديد مسلطا على رقابه، فإن جيل 2026 يدخل الملاعب وهو يحمل ثقلا مختلفا، ثقل الحلم، لا ثقل الخوف. وهذا وحده يجعل تأهل "الفهود" انتصارا حقيقيا على إرث موبوتو، قبل أن تُطلق أي صافرة في الملاعب الأمريكية.

المصدر: الجزيرة

