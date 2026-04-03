قبل قمة كأس إنجلترا.. سلوت يستعيد "أسلحته الفتاكة" أمام السيتي

أكد المدرب آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، جاهزية النجم الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة مع الفريق في لقائه المرتقب ضد مانشستر سيتي، غدا السبت، في دور الثمانية لبطولة كأس

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

كما شدد المدرب الهولندي أيضا، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، على أن صلاح مستعد للعب أساسيا في أول ظهور له مع ليفربول، منذ إعلانه رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث سلوت عن صلاح قائلا: "لطالما بذل محمد كل ما في وسعه من أجل هذا النادي. أتمنى أن يقدم المزيد، لكن هذا غير واقعي لأنه لطالما قام بذلك بالفعل، وسيحاول الاستمرار على هذا النهج حتى نهاية الموسم".

وفي المقابل، سيغيب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وربما يستمر غيابه حتى "نهاية الموسم تقريبا"، في حين أشار إلى أن "جيريمي فريمبونغ تدرب معنا ويبدو أنه على ما يرام".

وعاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك للتدريبات هذا الأسبوع، وربما سيلعب لبضع دقائق غدا، لكن المباراة مبكرة للغاية بالنسبة له ليبدأ أساسيا.

وأضاف سلوت: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نمنحه دقائق لعب كثيرة، لكننا سنحرص على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأهيله تدريجيا. من الجيد وجوده في التدريبات، والأفضل من ذلك هو مشاركته في المباريات".

وأوضح مدرب ليفربول: "أدى التأهيل عملا رائعا، أرى اللاعب أقوى بكثير، وفي وضع أفضل، ولكن بعد 100 يوم من الراحة، وقبل ضغط الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، يصعب التنبؤ بما سيحدث".

وتابع "أنا سعيد بوجود مهاجم صريح مجددا خلف هوغو إيكيتيكي أو بجانبه، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي. قلت مرارا، عندما يخوض فترة إعداد مناسبة للموسم، يمكننا توقع المزيد منه، لكن ما لدينا الآن يعتبر خطوة كبيرة للأمام".

إعلان

وحول مواجهة مانشستر سيتي بعد خسارتين أمامه في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال مدرب ليفربول "أعتقد أننا شعرنا هذا الموسم كثيرا بأهمية التقدم في النتيجة، وقد عانينا في هذا الأمر".

وشدد: "إنه أسهل بكثير من التقدم بهدف أو هدفين. تسجيل الأهداف أمر حيوي، لذا أنا سعيد بعودة إيزاك. لدينا جمهور أكبر من المعتاد لأنها بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولن أتفاجأ إذا كان تشجيعنا أعلى منهم في اللقاء".

وفيما يتعلق بشأن عدم ثبات مستوى ليفربول، كشف سلوت "لقد أظهرنا أن لدينا لاعبين مميزين، لكن كثرة المباريات هي المشكلة الأكبر، لذا من المثير للاهتمام معرفة مستوانا".

واختتم سلوت حديثه قائلا: "لعبنا بشكل أفضل بكثير على أرضنا ولم نستحق الخسارة أمام مانشستر سيتي. كان هناك قرار تحكيمي مهم في تلك المباراة أيضا – تدخل (مارك) جيهي مع صلاح – لقد كان يستحق بطاقة حمراء".