بالفيديو.. .. جمهور الجيش الملكي المغربي يتضامن مع "الأسرى" الفلسطينيين

تضامن جمهور نادي الجيش الملكي المغربي لكرة القدم، مساء الخميس، مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال مباراة ضمن الدوري المحلي في العاصمة الرباط.

ورفع جمهور الجيش الملكي الأعلام الفلسطينية ولافتات ضد إقرار إسرائيل قانون إعدام أسرى فلسطينيين، خلال المباراة التي فاز فيها النادي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام فريق أولمبيك الدشيرة على ملعب (الأمير مولاي عبد الله) بالرباط.

وكتب على بعض الافتات التي رفعها الجمهور المغربي في المدرجات "أمة في سبات عميق"، و"أرواح الأسرى تطفأ في صمت رهيب"، و"أوقفوا إعدام الأسرى".

وردد المشجعون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بـ"الجرائم الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني، وفق مراسل الأناضول.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في 30 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، مما أثار موجة استياء دوليًا.

ويتيح القانون إصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، ويشمل المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام المحكمة. ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي