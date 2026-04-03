جدل متواصل.. من المُتوج بكأس أمم أفريقيا المغرب أم السنغال؟

رغم أن الجدل القانوني بشأن الفائز بكأس بطولة أمم أفريقيا لعام 2026 لم يُحسم بعد، يواصل منتخب السنغال أو أسود التيرانغا احتفالاتهم بالكأس، ويعرضونها أمام جماهيرِهم في مبارياتهم الأخيرة.

ورفع منتخب السنغال كأس بطولة أمم أفريقيا الأخيرة على ملعب ستاد دو فرانس (ملعب فرنسا)، قبل مباراته الودية أمام منتخب بيرو، وفعلوا ذلك أيضا في مباراة ودية أمام غامبيا، وكانت أول لقاء يقام على الأراضي السنغالية منذ تتويجهم باللقب في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن جهتهم، احتفل مشجعون مغاربة بمدينة لانس الفرنسية باللقب الأفريقي، وذلك عقب مباراة ودية لأسود الأطلس أمام باراغواي. وأثارت احتفالات منتخب السنغال جدلا واسعا، ونشر لاعبوه صورا من احتفالاتهم عبر حساباتهم على منصة إنستغرام، وعلّقوا: "أكثر من مجرد مباراة… هذا احتفال".

واستاء بعض المغاربة من قيام لاعبي أسود الأطلس بوضع "لايكات" على صور لاعبي المنتخب السنغالي، فانتقدوا كلا من إسماعيل الصيباري، شادي رياض، أسامة ترغالين، ياسين كيشتة، وإلياس بن صغير.

ولاحقا توالت الاعتذارات من اللاعبين المعنيين، وأجمعوا على أن الإعجابات كانت غير مقصودة، وتمت بالخطأ دون انتباه للمحتوى، مؤكدين حبهم للمغرب واحترامهم للجماهير.

تعليقات

وامتد الجدل بشأن كأس بطولة أمم أفريقيا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توالت التعليقات المختلفة من مغردين، رصدت بعضها حلقة (2026/4/3) من برنامج "شبكات".

وعّبرت روان في تعليقها عن دعمها لاحتفال السنغال، قائلة

"اللقب والكأس أخذته السنغال، ومن حقها تحتفل ما دام المحاكم لم تعلن حكمها النهائي ولم تأخذ اللقب من داكار" بواسطة

ويعتقد محمد أن التركيز الآن يجب أن يكون على كأس العالم، وغرّد

" لم نستوعب بعد درس "الكان"، نكرر نفس الأخطاء قبل المونديال. في وقت يحتاج فيه المنتخب للدعم والوحدة، تنطلق حملات ضدهم.. غريب!" بواسطة

ومن جهتها، دعت نادية إلى ضرورة طي صفحة الكان، بقولها

"سواء بالغلط أو متعمد، فهو قدم الاعتذار(عن وضع لايكات للاعبي السنغال) .. والاعتذار من شيم الرجال.. لازم نطوي الصفحة كما قال، وندعموا المنتخب بكل قوة في كأس العالم" بواسطة

ورأى هشام أنه لا يجب سحب الكأس الآن من السنغال

" بعيدا عن اللاعبين الذين وضعوا "لايك" .. السنغال تستعرض في الكأس بدون حسيب ولا رقيب.. ثم سحب اللقب منها مؤقتا يعني الموضوع غير قانوني" بواسطة

ويذكر أن نادي المحامين بالمغرب أعلن إحالة شكوى إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القديم (فيفا) لتوثيق حفل لقب مسحوب، استنادا إلى المادة 15 التي تعاقب عدم احترام القرارات القضائية الرياضية؛ واعتبر الاحتفال سلوكا غير رياضي وانتهاكا لقواعد الأخلاقيات.