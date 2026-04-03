"كنت أتحدث مع الرئيس".. فيديو صادم يوثق اللحظات الأولى لاعتقال أسطورة الغولف

أصدرت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية الخميس، تسجيل كاميرا الجسم الخاص بعملية توقيف أسطورة الغولف تايغر وودز، وذلك عقب حادث انقلاب سيارته الأسبوع الماضي، وهو الحادث الذي دفعه إلى الابتعاد عن الغولف من أجل تلقّي للعلاج.

وأظهرت لقطات من كاميرا مثبتة على جسد أحد عناصر الشرطة، نشرت الخميس، أن تايغر وودز قال إنه كان يتحدث عبر الهاتف مع "الرئيس" فور تعرضه لحادث سير في فلوريدا، قبل أن يُبدي دهشته عند توقيفه.

ونشر مكتب شرطة مقاطعة مارتن مقاطع تُظهر اللحظات التي تلت مباشرة حادث انقلاب السيارة الأسبوع الماضي والذي دفع وودز إلى الابتعاد عن الغولف من أجل الخضوع للعلاج.

ويظهر أحد أحد عناصر الشرطة وهو يقول لنجم الغولف: "سأبقيك هنا معنا من فضلك"، بينما كانت السلطات تحقق في موقع الحادث. ويرد وودز، وهو يلوّح بهاتفه أثناء عودته نحو الشرطي: "نعم، كنت أتحدث للتو مع الرئيس".

كما تظهر اللقطات اللاعب البالغ 50 عاما، وهو يخضع لاختبار الكشف عن الكحول قبل أن تقيد يداه.

بينما قال له أحد العناصر: "في الوقت الحالي، أعتقد أن قدراتك الطبيعية متأثرة. وأنت تحت تأثير مادة غير معروفة، وبالتالي فأنت موقوف بتهمة القيادة تحت التأثير (الكحول أو المخدرات)".

ورد وودز، بنبرة مندهشة: "أنا موقوف؟"، بينما تُكبَّل يداه.

وعثرت الشرطة على حبتين من مسكن الألم "هيدروكودون" بحوزة وودز عند توقيفه.

وأبلغ وودز عناصر الشرطة أنه تناول "بضعة" أدوية بوصفة طبية في وقت سابق من اليوم، وأنه خضع لسبع عمليات في الظهر وأكثر من 20 عملية جراحية في ساقه اليمنى، بحسب تقرير التوقيف.

كما يظهر في اللقطات وهو يقول للسلطات إنه كان ينظر إلى هاتفه عندما اصطدم بمقطورة مركبة كانت قد أبطأت أمامه. وقال وودز: "نظرت إلى هاتفي وفجأة، بوم".

ودفع وودز ببراءته من تهمة القيادة تحت التأثير، كما وُجّهت إليه تهمة رفض الخضوع لتحليل البول.

إعلان

وقال في بيان "أعرف وأتفهم خطورة الوضع الذي أجد نفسي فيه. سأبتعد لفترة من الزمن من أجل الخضوع للعلاج والتركيز على صحتي. هذا ضروري لكي أعطي الأولوية لصحتي وأسعى إلى تعاف دائم".

وتابع "أنا ملتزم بأخذ الوقت اللازم للعودة إلى المنافسة في حالة أفضل وأقوى وأكثر تركيزا، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني".

ولا تُحدد اللقطات أي "رئيس" كان وودز يشير إليه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي منح وودز وسام الحرية الرئاسي عام 2019، ووصفه الجمعة بأنه "صديق مقرب جدا"، قال لصحيفة نيويورك بوست الثلاثاء إنه تحدث مع وودز بعد توقيفه.

وقال ترامب للصحيفة: "نعم، تحدثت معه. أعتقد أنه بخير، وهو في حال جيدة".

من جهتها، أعلنت رابطة لاعبي الغولف المحترفين في الولايات المتحدة (بي جي إيه أوف أميركا) أن وودز لن يتولى قيادة منتخب الولايات المتحدة في كأس رايدر عام 2027.

وقال وودز الذي كان يأمل في المشاركة في بطولة الماسترز الأسبوع المقبل، إنه سيبتعد عن الغولف، وحصل على إذن لمغادرة الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج.

وأصدرت كلّ من الماسترز ورابطة لاعبي الغولف المحترفين في الولايات المتحدة (بي جي إيه أوف أميركا) وجولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (بي جي إيه)، بيانات دعم لوودز وقراره بالابتعاد مؤقتا من أجل تلقي العلاج.

وتعرّض وودز الفائز بـ15 لقبا كبيرا (غراند سلام ) و82 لقبا في جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (بي جي إيه)، لإصابات خطيرة في حادث سيارة عام 2021 في كاليفورنيا.

ولم يشارك في أي بطولة على مستوى جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (بي جي إيه) منذ بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2024."