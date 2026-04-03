جدل متصاعد بين باكياو ومايويذر حول طبيعة النزال المرتقب

قال الملاكم الفلبيني ماني باكياو إنه وقع عقدا لمواجهة فلويد مايويذر، مشددا على أنه لن يعود إلى الحلبة لخوض النزال إذا اقتصر على طابع استعراضي.

لكن مايويذر قال الأسبوع الماضي لموقع فيغاس سبورتس توداي إن النزال سيكون استعراضيا وليس احترافيا، مضيفا أن مكان ‌إقامته لم يُحسم بعد، وهو ما أثار حالة من الجدل حول طبيعة المواجهة

المرتقبة.

ورد باكياو على تلك التصريحات قائلا لوسائل إعلام محلية أمس الخميس: "وقع مايويذر على عقد لنزال حقيقي. العقد الذي وقعناه ينص بوضوح على نزال احترافي، وعليه أن يتذكر ذلك".

بدوره، أكد جاس ماثور الرئيس التنفيذي لشركة ماني باكياو بروموشنز أن الاتفاق المبرم بين الطرفين كان واضحا منذ البداية.

وقال لشبكة (إي.إس.بي.إن): "لم يطرح أي طرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية مسألة مكان إقامة النزال أو كونه غير احترافي. فريق مايويذر تسلم جميع العقود، وقد وقع عليها ‌بالكامل".

وكان مايويذر، صاحب السجل المثالي الذي يشمل 50 انتصارا دون أي هزيمة، بينها 27 بالضربة القاضية، قد تفوق على باكياو في مواجهتهما الشهيرة عام 2015، والتي عرفت إعلاميا باسم "نزال القرن".

وحقق نزال 2015 بين الملاكمين أرقاما قياسية، إذ ‌سجل ‌4.6 مليون مشاهدة مدفوعة، وبلغت عائدات التذاكر نحو 72 مليون دولار في حلبة إم.جي.إم غراند غاردن أرينا.